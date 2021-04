Am Samstag beenden die TusSies ihre einwöchige Deutschlandtournee. Nach Stationen in Buchholz und Leverkusen ist nun beim Thüringer HC in Bad Langensalza die letzte Haltestelle auf dem Routenplan. Mit vergleichsweise überschaubaren 302 Kilometern werden jene 2958 abgerundet, die man die Woche dur...