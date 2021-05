Man sollte kaum glauben, was für einen Krach eine Handvoll Trommler und Trommlerinnen machen können. Das Spiel war praktisch aus, als die wenigen, die in die Halle durften, komplett am Rad drehten. Gefeiert wurde Marija Obradovic, die nach langer Leidenszeit ihr Comeback gab und es mit dem Tor zum...