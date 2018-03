Frauenhandball Gut spielen und etwas mitnehmen

Ketsch / wose

TuS-Trainerin Edina Rott könnte dem Spiel bei der TSG Ketsch II gelassen entgegen blicken. „Wir haben genug Punkte“, verweist sie auf das aktuelle Tableau, das für ihre Mannschaft sagenhafte 26:10 Zähler aufweist. Bei näherer Betrachtung fällt ihr dann allerdings auf, dass dort zumindest einer fehlt. „Das Spiel in Metzingen war ärgerlich. Dort haben wir beim 30:30 einen Punkt verloren, den wollen wir nun wiederhaben.“ Mindestens.

Überschaubar ist das Aufgebot, das mit ihr die Reise antritt. Keine Unterstützung aus der Ersten, die am Abend gegen den Thüringer HC ran muss. „Sonst sind alle da. Alle acht“, klingt fast ein bisschen Galgenhumor beim Blick auf die dünnbesetzte Bank durch. Mit dabei ist auch wieder Nina Silva da Costa, die am vergangenen Wochenende in der A-Jugend spielte.

Auch Miriam Welser spielt in der Zweiten, fährt mit ihrer Trainerin dann aber sofort nach Metzingen zurück, wo beide etwas zu erledigen haben. Edina Rott ist Co-Trainerin der Ersten, ihre Spielerin wird als Back-up gebraucht. In Ketsch gibt es ein gemeinsames Ziel: Gut spielen und gucken was rauskommt. Ein Punkt wäre schon einmal gar nicht schlecht.