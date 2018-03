Wettkampfgymnastik Fünf Dettinger Gaumeisterinnen

Dettingen / swp

Am Sonntag fanden in Dettingen in der Neuwiesenhalle die Gaumeisterschaften der Wettkampfgymnastik statt. Es kämpften fast 40 Gymnastinnen aus Tübingen und Dettingen in den jeweiligen Altersklassen F- bis A-Jugend um den Titel der Gaumeisterinnen 2018.

Die Gaumeisterschaften dienen außerdem als Qualifikationswettkampf für das Bezirksfinale Einzel am 28. und 29. April in Weinsberg. 50 Prozent der teilnehmenden Gymnastinnen jeder Altersklasse qualifizieren sich zu dem Bezirksfinale, dem der Turngau zugeordnet ist. Bei weniger als fünf Teilnehmerinnen einer Altersklasse qualifizieren sich die ersten drei Gymnastinnen.

Zudem darf die Siegermannschaft jeder Altersklasse des Turngaues beim Landesfinale am 13. Oktober in Albstadt-Truchtelfingen starten.

Gefordert waren die seit 1. Januar üblichen neuen P-Übungen, die im Schwierigkeitsgrad deutlicher höher angesiedelt sind, als es die alten P-Stufen waren.

Ferner wurden die Wertungskriterien verschärft. Darum waren die Gaumeisterschaften in Dettingen auch für die Kampfrichter eine anstrengende Angelegenheit.

Der TSV Dettingen entschied sich im Gegensatz, zum Konkurrenten TSG Tübingen, für die in der jeweiligen Altersklasse angegebene leichteste Schwierigkeitsstufe.

Die Trainerinnen konnten demzufolge wählen, ob etwa eine C-Jugendliche eine P7- oder P8-Übung turnen lassen.

Die Taktik ging fast immer auf. Obwohl die Tübinger mit höherem Schwierigkeitsgrad und somit der Chance auf mehr Punkte an den Start gingen, verließen die Dettinger Mädchen fast immer mit mehr Punkten die Wettkampffläche. Dies resultierte aus sauberen Übungen und ordentlichen Pflichtelementen. Die Tübinger Taktik ging lediglich in den jüngsten Jahrgangstufen F bis E-Jugend auf. Ansonsten stellte am Tagesende der TSV Dettingen fünf von acht Gaumeisterinnen.

Außerdem qualifizierten sich 14 von 18 Dettingerinnen für das Bezirksfinale im Einzel sowie drei Dettinger (D-, C-, B-Jugend) und zwei Tübinger (E8/E9-Jugend) Mannschaften für das Landesfinale der Mannschaft.

Siegerliste:

Die qualifizierten Mädchen sind mit Q gekennzeichnet.

A-Jugend:

1. Larissa Dausien 46,50 Punkte. TSV Dettingen Q.

B-Jugend:

1.Josie Wende 43,80 P., TSV Dettingen, Q.

2.Lara Weber 43,50 P. , TSV Dettingen, Q.

3.Maria Pantsidou 38,95 P., TSV Dettingen, Q.

Mannschaft: TSV Dettingen Q.

C-Jugend:

1.Melina Fischer 44,25 P., TSV Dettingen, Q.

2.Tamara Heisler 42,20 P., TSV Dettingen, Q.

3.Lavinia Reusch 40,80 P., TSV Dettingen, Q.

4.Johanna Wünsch 40,55 P., TSG Tübingen, Q.

5.Erika Thielicke 39,25 P., TSG Tübingen, Q.

6.Joanna Manns 38,55 P., TSV Dettingen

7.Adithi Velavan 37,35 P., TSG Tübingen

8.Zoe Zlotzki 35,35 P., TSG Tübingen

9.Marie Jell 33,38 P., TSV Dettingen

Mannschaft:

1.TSV Dettingen 129,51 P., Q.

2.TSG Tübingen 117,15 P.

D11-Jugend:

1.Kleiner Juli 40,85 P., TSV Dettingen, Q.

2.Perinur Yesliutt 39,35 P., TSG Tübingen, Q.

3.Theresa Arena 37,25 P., TSV Dettingen, Q.

D10-Jugend:

1.Schipper Elisa 37,60 P., TSV Dettingen, Q.

2.Emilia Mauthe 37,00 P., TSG Tübingen, Q.

3.Lana Reusch 36,90 P., TSV Dettingen, Q.

4. Paulina Köper 33,70 P., TSG Tübingen

Mannschaft D10/11:

1.TSV Dettingen:116,25 P., Q.

2.TSG Tübingen: 110,05 P.

E9-Jugend:

1.Tsitsekidou Dorothea 26,05 P., TSG Tübingen, Q.

2.Hanna Baumann 25,15 P., TSG Tübingen, Q.

3.Ceylin Öztürk 24,75 P., TSV Dettingen, Q.

4.Emilie Marschalek 24,35 P., TSG Tübingen

5.Maya Salzer 23,05 P., TSV Dettingen

Mannschaft:

1.TSG Tübingen, Q.

E8-Jugend:

1. Emma Kulmann 24,15 P., Q.

2.Sophie Eisele 23,40 P., Q.

3.Sonja Lobes 22,85 P., Q.

4.Malina Kienecker 22,45 P.

5.Julia Karabin 22,05 P.

6.Leonie Klad 22,00 P. (alle TSG Tübingen)

Mannschaft:

1. TSG Tübingen, Q.

F-Jugend:

1.Lisa Ott 22,80 P., TSG Tübingen, Q.

2.Sude Kokun 22,35 P., TSV Dettingen, Q.

3.Amelie Lang 21,95 P., TSV Dettingen, Q.

4.Ksenia Malysheva 21,80 P., TSG Tübingen

5.Sophie Gassner 20,35 P., TSV Dettingen

6.Anna Kettwich 11,85 P., TSV Dettingen