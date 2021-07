Zum Abschluss der ersten Vorbereitungsphase siegte Frauenhandball-Bundesligist TuS Metzingen am Montagabend, 26. Juli 2021, mit 40:23 (20:18) gegen den Zweitligisten SGH2Ku Herrenberg. Anders als noch am Donnerstag, 22. Juli, gegen FA Göppingen (29:29) starteten die Pink-Ladies, die auf Silje Brøns Petersen (Rückenprobleme) verzichten mussten, sehr gut in die Partie. Nach vier Minuten führte die TuS bereits mit 5:1 durch einen Doppelpack von...