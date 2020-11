Die Viertelfinal-Paarungen im DHB-Pokal der Frauen 2020/21 werden am Mittwoch, 25. November, um 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) in Dortmund ausgelost. Dann entscheidet sich, wer der Gegner der TuS Metzingen in der nächsten Pokalrunde sein wird.