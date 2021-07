Nach knapp sechs Wochen Sommerpause startetete Frauenhandball-Bundesligist TuS Metzingen am Montagabend in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22. Allen Spielerinnen war gestern buchstäblich die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Wie sollte es nach dem tollen Endspurt in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) auch anders sein.

Unter den Augen einiger weniger Pressevertreter absolvierte das pink-schwarze Team von Trainerin Edina Rott eine zweistündige Trainingseinheit. Mit dabei waren auch die Neuzugänge Dagmara Nocun, Marte Juuhl Svensson, Thess Krönell, Margot Bergfeld und Eigengewächs Julia Symanzik. Verzichten mussten die Ermstalhandballerinnen auf ihre neue Torhüterin Rebecca Nilsson, denn sie befindet sich mit der schwedischen Nationalmannschaft auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio und wird erst Mitte August zu den TusSies dazustoßen.

Ebenfalls mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs ist Katarina Pandza, die bis kommenden Samstag bei der U19-EM mit Österreich im Einsatz ist. Zur Freude aller Fans der TusSies konnten die Langzeitverletzten Svenja Hübner und Rebbecca Rott zu großen Teilen im Auftakttraining mitwirken.

Stimmen zum ersten Training

TuS-Trainerin Edina Rott zeigte sich optimistisch: „Wir haben uns wie den letzten Jahren viel vorgenommen, bekommen mit Margot Bergfeld, Marte Juuhl Svensson, Julia Symanzik und Rebecca Nilsson vier junge, hungrige Spielerinnen dazu. Dagmara Nocun und Thess Krönell sind zwei erfahrene Spielerinnen, die international auch schon viel gespielt haben, das tut unserem jungen Team gut.“

Spielführerin Marlene Kalf (geborene Zapf) schloss sich ihrer Trainerin an: „Das Team wird nicht älter, aber ich denke, dass Wille und Erfolgshunger der jungen Spielerinnen uns guttun. Wir wollen auch nächste Saison einen schnellen, attraktiven und erfolgreichen Handball spielen.“

Ihre Nationalmannschaftkollegin Maren Weigel sagte abschließend: „Die Vorfreude auf die neue Saison ist groß und wir wollen da weitermachen, wo wir letzte Saison aufgehört haben. Wenn wir uns steigern können und den Abstand nach oben

verkürzen, wäre das natürlich klasse. Wir werden uns intern ein Ziel setzen und sicherlich wieder um die internationalen Plätze kämpfen wollen.“

Vorbereitungsplan der TusSies

Donnerst, 22.7., 20 Uhr: TuS - FA Göppingen

Montag, 26.7., 18 Uhr: TuS - H2Ku Herrenberg

28.7. bis 1.8. Aktive Pause

Samstag, 7.8.: TuS - LK Zug (Austragungsort/-zeit jeweils noch offen)

Mittwoch, 11.8., 18 Uhr: SU Neckarsulm - TuS

13.8. bis 15.8.: Turnier in St. Gallen (Schweiz)

21.8. bis 22.8.: Turnier in Bensheim

27.8. bis 29.8.: Turnier in Brest (Frankreich).

Samstag, 4.9.: Bundesliga-Saisonstart in Rosengarten

Samstag, 11.9.: erstes Bundesliga-Heimspiel gegen Bad Wildungen.