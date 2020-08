Am Montag sind die TusSies nach achttägiger Handball-Pause in die zweite Phase der Vorbereitung gestartet. In dieser Zeit sind sieben Testspiele geplant, sechs davon in Metzingen. Aufgrund der Sanierungsarbeiten in der Öschhalle I muss die TuS Metzingen für die Vorbereitungsspiele in die kleinere Öschhalle II ausweichen. Aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln sowie der nicht vorhandenen Tribüne sind die Spiele für die breite Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Live auf Facebook

Der Verein plant aber, wenn möglich, alle Spiele live auf Facebook zu übertragen. „Natürlich spielen wir lieber alle vor unseren Fans. Da der Boden in der Öschhalle aber ausgetauscht wird, haben wir zurzeit leider keine andere Möglichkeit. Wir hoffen, dass wir die Spiele gut übertragen können und somit jeder trotzdem die Möglichkeit hat, sich ein Bild vom neuen TusSies-Kader zu machen. Wir bitten unsere Fans um Verständnis,“ erklärt Geschäftsführer Ferenc Rott.

Spielplan nächste Woche

Der genaue Spielplan für die neue Saison wird voraussichtlich Anfang nächster Woche von der HBF veröffentlich. Alle weiteren Infos folgen dann umgehend – zum Beispiel der Spielplan der Pink Ladies.

Trainerin Edina Rott bescheinigt ihrer Mannschaft einen sehr guten Zustand: „Das Team ist nach der kurzen Pause motiviert und gut gelaunt zurückgekehrt. Bisher habe ich keinen Grund zu klagen, alle ziehen voll mit und auch die Neuzugänge sind bereits sehr gut integriert. Aktuell müssen wir auf Maren Weigel verzichten, die eine leichte Reizung im Fuß im Bereich der Achillessehne hat. Außerdem fehlt uns natürlich weiterhin Marija Obradovic, die sich nach dem Kreuzbandriss noch in der Reha befindet.“

Handball rückt in den Vordergrund

Jetzt läuft also die zweite Phase, in der der Handball immer mehr in den Vordergrund rückt. „Nun stehen mehr taktische Sachen an, Laufeinheiten und Kraft bleiben aber natürlich Themen“, verrät die Trainerin. Deshalb wird man die TusSies auch weiterhin ab und zu im Otto-Dipper-Stadion antreffen.

Edina Rott freut sich aber schon auf die Rückmeldungen, die aus den Testspielen kommen. Vorbereitungsturniere fallen aus, sieben Spiele zu Übungszwecken sind aber durchaus aussagekräftig. „Das ist noch mal etwas anderes, als das sechs gegen sechs im Training. Man wird schnell erkennen, wo noch Bedarf ist, was besonders geübt werden muss. Wir wollen jede Spielerin verbessern und ihre Stärken fürs Team nutzen.“

Zwei Mal täglich Training

Zwei Mal täglich bittet Edina Rott zum Training. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, so die Trainerin der TusSies. Ihre Mädels sind auf alle Fälle mit Feuereifer bei der Sache. Dass sie nun endlich wieder Handball spielen dürfen, wird sie noch einmal ganz besonders motivieren für den zweiten Teil.