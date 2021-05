Knapp daneben ist eben auch vorbei. Die TuS Metzingen musste am Samstag der SG BBM Bietigheim den Vortritt ins Endspiel des Pokal Final Four lassen. Bietigheims 27:23 (15:11)-Sieg ging durchaus in Ordnung. Der Auftritt des Vizemeisters war arm an Fehlern, jener der TuS Metzingen nicht. Das machte am...