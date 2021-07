Am gestrigen Dienstag wurden in Österreichs Hauptstadt Wien die zweite und dritte Runde der EHF European League ausgelost. In den Lostöpfen befanden sich gleich vier Vereine der HBF, der deutschen Frauenhandball-Bundesliga. In Gestalt der TuS Metzingen und der HSG Blomberg-Lippe treffen zwei deutsche Teams in der zweiten Runde aufeinander. Neben Metzingen und Blomberg-Lippe greift auch der Thüringer HC in der zweiten Runde ins Spielgeschehen ein. Die Mannschaft von Trainer Herbert Müller bekommt es mit der norwegischen Mannschaft Molde HK zu tun und hat Heimrecht im Hinspiel. Die SG BBM Bietigheim steigt in der dritten Runde ein und spielt zunächst in heimischer Halle gegen den Sieger der Zweitrunden-Partie Tertnes Bergen aus Norwegen und ZORK Jagodina aus Serbien. TuS Metzingen – HSG Blomberg-Lippe, Thüringer HC – Molde HK.

SG BBM Bietigheim – Sieger Tertnes Bergen (Norwegen)/ZORK Jagodina (Serbien), Vaci NKSE (Ungarn) – Sieger Tus Metzingen/HSG Blomberg-Lippe.

In der EHF Champions League ist die Handball-Bundesliga Frauen (HBF) durch den Deutschen Meister der Saison 2020/21, Borussia Dortmund, vertreten. Das Team von Trainer André Fuhr kämpft in Gruppe A um das Weiterkommen.

Brest Bretagne Handball (Frankreich), Ferencváros Budapest (Ungarn), Buducnost Podgorica (Montenegro), CSM Bukarest (Rumänien), BV Borussia Dortmund (Bundesliga), Rostov-Don (Russland), Team Esbjerg (Dänemark), HC Podravka Vegeta (Kroatien).