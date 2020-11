2019 wechselte die junge Niederländerin von VOC Amsterdam nach Metzingen. Sie hatte gerade ihre ersten Länderspiele absolviert und war für die meisten TUSSIES-Fans eine Unbekannte. Das änderte sich aber sehr schnell. Von Beginn an überzeugte die Nummer 7mit Ihrem Tempo- und Konterspiel. Schon in der ersten Saison entwickelte Sie sich zu einer Leistungsträgerin bei den TUSSIES und gewann bei der WM in Japan mit den Niederlandenden Titel. Auch in dieser Saison steigerte Sie sich erneut und zeigt bisher konstant sehr gute Leistungen. Dass diese Entwicklung anderen Top-Clubs in Europa nicht verborgen bleiben würde, war leider abzusehen.

Manager Ferenc Rott hätte dieses große Talent gerne länger gehalten, zeigte aber zugleich auch Verständnis: „Die Entwicklung von Bo bei uns war wirklich bemerkenswert. Wir können froh sein, dass wir Sie entdeckt und zu uns geholt haben. Ich denke für Sie war es die richtige Entscheidung zu uns zu kommen, ich kann aber auch verstehen, dass Sie nun noch weiter nach oben möchte. Sehr gerne hätte ich Sie noch ein Jahr bei uns behalten, aber Sie hat rechtzeitig und offen mit uns kommuniziert, sodass wir jetzt Zeit haben darauf zu reagieren. Ich wünsche Ihr für Ihre Zukunft alles Gute und bin mir absolut sicher, dass Sie bis zum Saisonende noch alles für uns geben wird und wir gemeinsam noch viele Spiele gewinnen werden.“

Die 21-Jährige hatte noch einen Vertrag für die kommende Saison, hat aber Ihre vereinbarte Option in diesem Jahr gezogen, um vorzeitig aus dem Vertrag auszusteigen. Ganz leicht ist Ihr das aber nicht gefallen, was auch Ihr Statement verdeutlicht: „Metzingen war für mich der richtige erste Schritt ins Ausland. Ich habe mich hier von Anfang an sehr wohlgefühlt, im Team und auch bei den Fans. Natürlich ist ein Abschied immer schade, aber die Chance Champions League und um die dänische Meisterschaft zuspielen wollte ich gerne wahrnehmen. Es ist für mich nochmal ein weiterer Karriereschritt, auf den ich mich freue. Vorher werde ich mich komplett auf Metzingen konzentrieren, alles geben und hoffentlich auch die Möglichkeit haben noch einige Spiele vor den Fans in der Öschhalle zu bestreiten.“