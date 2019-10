Nein, natürlich sind die TusSies noch nicht weiter. Es fehlt aber nicht mehr viel. Beim 30:22 (14:11)-Sieg gegen Kopenhagen Handball, im vergangenen Jahr noch Champions-League-Teilnehmer, packten die Metzingerinnen stellenweise einen hochklassigen Auftritt aus.

Ein Stotterstart in Pink

Zu Beginn wollte der pinke Express allerdings noch nicht so richtig von der Stelle kommen. Vielleicht äußerten sich die Damen deshalb nach getaner Arbeit recht defensiv. „In Dänemark geht es wieder bei 0:0 los“, sagte Trainerin Edina Rott. Anika Niederwieser, die zur Spielerin des Spiels gekürt wurde, kam später ebenfalls mit dieser Feststellung an den Pressetisch. Es müsste aber schon verdammt viel falsch laufen. Die Tickets für Runde drei kann und darf man nicht mehr aus der Hand geben.

Madita Kohorst hält viel

Bescheiden verliefen die ersten Minuten (1:5, 6.), ehe es zunächst besser, dann richtig gut wurde. Bis zum 6:8 (15.) durften sich die Däninnen einer Führung erfreuen, die dann natürlich nach einer zehnminütigen Torflaute keinen Bestand mehr hatte. Die TuS führte mit 11:8, untter anderem, weil Anika Niederwieser ihr Visier richtig gut eingestellt hatte. Zudem lief es bei Torhüterin Madita Kohorst ganz blendend, die von der pinken Defensive die nötige Unterstützung bekam. In die Pause ging es beim 14:11.

Wirbelwind van Wetering

In der zweiten Spielhälfte wollte es zunächst nicht so richtig vorangehen. Kopenhagen war in der 35. Minute auf 19:18 dran, was die TusSies sehr abgeklärt beantworteten. Sehenswert waren die Kreisanspiele von Patricia Kovacs und Simone Petersen, Tamara Haggerty war eine gute Verwerterin. Nach dem 24:19 (53.) konnte Kopenhagen zwar noch einmal verkürzen, wurde in den letzten Minuten dann aber regelrecht überrollt. Bo van Wetering spielte ihre Gegnerinnen schwindlig, die sogar Treffer ins leere Tor kassierten – wobei sich auch Keeperin Kohorst hervortat. Es endete beim 30:22, die Zuschauer spendeten schon zwei Minuten vor Feierabend Ovationen im Stehen. Kann das nächsten Sonntag noch etwas anbrennen? Sicher ist nur eines: Es geht in der Tat bei 0:0 los.

