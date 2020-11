Das Achtelfinale ist im DHB-Pokal der Frauen in der Saison 2020/21 coronabedingt die erste Station. Nur die Erstligisten sind teilnahmeberechtigt. Sie streiten sich um die vier Tickets für das Final Four in der Stuttgarter Porsche-Arena, das für das Wochenende, 15./16. Mai, geplant ist. Bis dahin...