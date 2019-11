Es war eine komische erste Halbzeit, in der die TuS Metzingen nicht sehr viel falsch machte, aber viel zu wenig traf. Auch mit klaren Sachen blieb man an Vipers-Keeperin Manuela Brütsch hängen.Die HSG Bad Wildungen stellte die befürchtete 4:2-Abwehrformation in die Öschhalle, die bei Bedarf auch schnell in 3:3 umgebaut war. Das gab Platz, den nntzten die TusSies, vergasen dann aber das Wesentliche: Die Tore.

Auftakt gut, dann lässt Präzision nach

Maren Weigel und Tamara Haggerty hatten nach zwei Minuten auf 2:0 gestellt – und dann war die Präzision dahin. Die HSG ihrerseits hatte ganz gefällige Sachen drauf, man hätte sich manchmal allerdings von der TuS-Defensive ein beherzteres Zugreifen erwünscht. Der Gast führte 3:2 (6.), musste dann allerdings wieder in die Vrfolgerrolle. 7:4 hieß es für die TuS (14.), Patricia Kovacs hatte ein Solo erfolgreich abgeschlossen, abschütteln ließ sich der Gast aber nicht. Der 13:10-Pausenstand war aus TuS-Sicht zu wenig. Mit einer guten Quote wartete Cara Hartstock am Kreis auf, Madita Kohorst hielt sehr ordentlich. Bad Wildungen hatte in Jana Scheib eine treffsichere Fachkraft im Rückraum.

Flüche auf ungarisch

Gruselig aus pinker Sicht ging es weiter. Fünf Minuten waren gespielt und der Vorsprung hatte sich in einen Rückstand gewandelt. Das 13:14 war die Folge von Fehlern auf ganzer Linie. Nun kam man nicht einmal mehr in Abschlusssituationen, weil schon zuvor technische Fehler deren Entstehung verhinderten. Edina Rott nahm eine Auszeit. „Ich habe auf ungarisch ein bisschen geflucht“, verriet die TuS-Trainerin. Patricia Kovacs und Dorina Korsos haben es wohl verstanden und für ihre Mitspielerinnen übersetzt. Auf alle Fälle konnte man sich aus der misslichen Lage schnell befreien. Als die in der ersten Hälfte glücklose Marlene Zapf per Doppelschlag auf 18:15 (43.) gestellt hatte, waren die pinken Weichen gestellt. Nach Petersen-Siebenmeter stand es 24:17 (50.), zehn Minuten später war mit 29:21 der Endstand aktenkundig. Am meisten Jubel gab es für Tor Nummer 27 der TusSies. Marija Obradovic, die nach auskuriertem Kreuzbandriss Probleme mit der Achillessehne hatte, riss die Zuschauer von den Bänken, die sie und wenig später den Sieg feierten.

Gegen Bensheim-Auerbach im Viertelfinale des DHB-Pokals

Gefühlt ewig dauerte es, bis die Auslosung des Viertelfinales im DHB-Pokal in die Gänge kam. Dann ging es in Bensheim aber ganz schnell. Los Nummer eins bescherte der TuS Metzingen ein Heimspiel, mit der HSG Bensheim-Auerbach gab es einen Gegner, den das Publikum durchaus goutierte. Es gab Beifall – bei der nächsten Paarung fast noch mehr. Borussia Dortmund erwartet die SG BBM Bietigheim. Zwei der Schwergewichte, denen die TusSies unbedingt aus dem Weg gehen wollten. Gespielt wird am 11./12. Januar. Das Olymp-Final4 ist dann auf 23. und 24. Mai terminiert. Das nur der Vollständigkeit halber.

