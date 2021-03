In der Frauenhandball-Bundesliga gastierten die TusSies Metzingen um Trainerin Edina Rott am Mittwochabend, den 31.03.2021, zum Spiel bei den Werkselfen Leverkusen. Die Pink Ladies kamen am Ende zu einem 24.24-Remis. Beste Werferin der TusSies war Katarina Pabdza mit 13 Treffern.