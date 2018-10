Handball Fischer fischt zu viel

Region / swp

TV Weilstetten II gegen TV

Großengstingen 31:21 (16:11)

Nach der starken Leistung gegen den Tabellenführer aus Albstadt wollte der TVG im Kellerduell beim bis dato ebenfalls noch sieglosen TV Weilstetten II den ersten Saisonsieg einfahren. Nach gutem Beginn und zwei Toren von Steffen Hummel lagen die Lila-Hemden auch mit 2:1 in Front, vergaben aber in der Frühphase bereits einige sehr gute Torchancen. Die keinesfalls besseren Weilstetter nutzten diese Schwäche, obwohl TVG-Torhüter Simon Trostel wieder einmal mehr als glänzen konnte. Manuel Häcker sorgte in der 16. Minute zwar noch einmal für das 7:7, mehr Sicherheit brachte dies den Lila-Hemden aber nicht. Trotz schwacher Leistung konnten die Gäste die Partie dennoch bis zur 25. Minute offen halten (11:12). Bis zur Halbzeitpause nutzte Weilstetten dann die vielen TVG-Fehler gnadenlos aus und setzte sich auf 16:11 ab.

Drei schnelle Weilstetter Tore nach Wiederanpfiff sorgten bis zur 34. Minute mit dem 19:11 für die schnelle Vorentscheidung. Der TVG hatte im Angriff nicht die entsprechende Disziplin und auch nicht den nötigen körperlichen Einsatz. In der 49. Minute führte Weilstetten mit zehn Treffern und feierte am Ende einen völlig verdienten 31:21-Sieg.

TV Großengstingen: Trostel, Rinker – S. Hummel (4), Leuze (3), K. Hummel (4/3), Rudolph, J. H. Hummel (1), Kinzelmann (2), Balaj (5/2), Schwarz, Grünewald, M. Häcker (4), A. Häcker

SG H2 Ku Herrenberg II gegen

VfL Pfullingen II 19:28 (9:16)

Die ersten zehn Minuten sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe. In den folgenden Minuten rührte der VfL in der Abwehr, unter Aufsicht von „Capo“ Max Schulze, Beton an. Über die Stationen 5:11 und 7:14 ballerte sich der VfL zum Halbzeitstand von 9:16. Die Pfullinger machten sich das Leben selber schwer und standen zwischenzeitlich nur mit drei Feldspielern auf dem Parkett. Im Tor erwies sich Valentin Bantle wieder einmal als sehr stark.

Im zweiten Spielabschnitt sollten die 50 Zuschauer den VfL eiskalt erleben. Man spielte konzentriert seinen Stiefel runter und gewann schlussendlich mit 28;19 in der Markweghalle. Wieder einmal in bestechender Form war Lennard Müller: 9/3 Tore steuerte der Student bei.

VfL Pfullingen II: Bantle, Stoll – Roth, Lehmann (3), Nothdurft (2), T. Müller (2), Reiff (3), Werner (1), Mager (4), Finkbohner (1), Schulze, Greve, L. Müller (9/3), Bauer (3)

TV Neuhausen II – SG Ober-/

Unterhausen 23:29 (12:16)

Der TVN II muss ausgerechnet im Derby die erste Saisonniederlage hinnehmen. Die SGOU triumphiert in der Hofbühlhalle am Ende etwas zu deutlich.

SGOU-Trainer Thomas Dangel war beim Wiedersehen mit den alten Kollegen nach dem Schlusspfiff selber überrascht von seiner Abwehr: „Unsere 5:1-Variante ging voll auf, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Außerdem hatten wir einen überragenden Torhüter drin.“ Doch selbiger, namentlich Moritz Fischer, blieb auch nach einem starken Spiel und gefühlten 50 Paraden auf dem Hallenboden und meinte lapidar: „Die Abwehr war auch gut heute und hat es uns Torhütern leichter gemacht – und irgendwie halte ich dann doch eher die Bälle, die man nicht haben muss.“ Das lag aber auch am Neuhäuser Angriff, der zu viele Fahrkarten produzierte. Pfosten, Latte, Fehlwurf aus acht Metern am Tor vorbei, halbgare Würfe aus dem Rückraum. An diesem Samstagabend war alles dabei, was ein Trainer nicht wirklich braucht. „Außerdem war unsere Abwehr zu defensiv und hat es der SGOU zu einfach gemacht“, resümierte TVN-Coach Markus Bühner. Zwar waren beide Teams zu Beginn noch auf Augenhöhe, doch bis zur Halbzeit schlichen die Ober-/Unterhäuser davon (12:16).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste immer weiter weg, lagen bisweilen mit sechs Toren (13:19, 34.) vorne. Dann wurden die Neuhäuser weiter geschwächt, nachdem die Unparteiischen in einer streitbaren Entscheidung Christoph Klusch vom Platz stellten – dumm nur, dass jener gar nicht der Übeltäter war. Die Herren in hellblau hatten also kurzerhand den Falschen des Feldes verwiesen, was allerdings zu den nicht immer glücklichen Pfiffen auf beiden Seiten passte. Dennoch kämpften sich die Ermstäler auf 19:20 (48.) heran, verpassten es aber, den Ausgleich zu erzielen. „Wir haben die Möglichkeit auszugleichen und vergeben dann solche Chancen. Auch ich, als ich den einen Ball am Kreis verballert habe“, zeigte sich hernach Kapitän Stefan Bodechtel selbstkritisch. Die SGOU kam am Ende bei offener Neuhäuser Deckung nochmals weg und stellte auf 23:29.

TV Neuhasuen II: Lutter, Spitz – Pohr (2), T. Reusch (2), Klusch (5/1), Maier, Brockhaus (1), Gutbrodt, Notz, Jungel (6/1), Rothweiler (1), Euchner (1), Fesser (3), Bodechtel (2)

SG Ober-/Unterhasuen: Fischer, Maier – Bordt, Werz (6/3), Symanzik, Fl. Grauer (9), Sarpkaya (3), Hejny (6), Tröster (2), Bauknecht (1), Wild, Fe. Grauer (1), Althaus, Schmid (1)

TSV Dettingen gegen

TSV Köngen 32:34 (9:16)

Zu Beginn entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Marco Muckenfuß traf in Minute 17 zum 6:7-Zwischenstand. In der Folge setzten sich die Gäste mehr und mehr ab. Unvorbereitete und schnelle Dettinger Abschlüsse hatten zur Folge, dass die Köngener immer wieder zu Tempogegenstöße kamen und diese auch nutzten. Über 8:14 und 9:16 ging es schließlich mit einem Sieben-Tore-Vorsprung für die Gäste in die Kabine.

Aufgrund der Unterzahlsituation seitens der Dettinger änderte sich das Bild zu Beginn der zweiten Halbzeit kaum. Erst in Minute 37 startete die Aufholjagd des TSV Dettingen. Tim Bauknecht, der eine sehr starke zweite Halbzeit spielte, traf schließlich in Minute 51 zum 26:27-Anschlusstreffer. Auf die Zuschauer wartete eine Schlussphase, die alles zu bieten hatte: Jeder Zwei-Tore-Vorsprung der Köngener wurde sofort durch den Anschlusstreffer der Dettinger gekontert. Als dann die Hausherren beim Stand von 32:33 kurz vor Ende den Ball eroberten und durch einen Pfiff des Schiedsrichtergespanns zurückbeordert wurden, erhitzten sich die Gemüter. Nicht nur die Zuschauer beschwerten sich lautstark, was drei Zwei-Minuten-Strafen gegen die Dettinger zur Folge hatte. Köngen setzte schließlich durch Manuel Tremmel den Schlusspunkt zum 32:34.

TSV Dettingen: Maginski, Bader – Müller (2), Bauknecht (10), Muckenfuß (1), Brodbeck (4), Fritz (2), Hartl (7), Weber (1), Wille, Euchner (3), Krohmer (2)

HSG Rottweil gegen

TSG Reutlingen 25:22 (12:13)

Durch eine völlig unnötige 22:25 (13:12)-Auswärtsniederlage beim Aufsteiger HSG Rottweil hat der Reutlinger Höhenflug ein jähes Ende gefunden. „Wir können es uns einfach machen und sagen, dass wir die vielen Ausfälle nicht kompensieren konnten“, so ein enttäuschter TSG-Coach Marcus Grimm. „Einen andere Wahrheit ist aber, dass wir zu keinem Zeitpunkt des Spiels richtig in die Spur gekommen sind“, so Grimm weiter.

Zum wiederholten Male mussten die Achalmstädter auf einige Akteure verzichten, wobei die Ausfälle von Billy Bantle, Levi Leyh und Torhüter Rok Selakovic sicherlich am schwersten wogen.

Dabei begann die Partie für die Gäste vielversprechend. Nach einem ausgeglichenen Beginn und dem 5:5 (17.) startete die TSG einen 4:0-Lauf zum 5:9 (20.). Offenbar bereits siegessicher, schien vor allem der Reutlinger Angriff in den „Verwaltungsmodus“ zu schalten. Die Gastgeber konnten bis zum Halbzeitpfiff wieder den Anschluss herstellen.

In Durchgang zwei entwickelte sich ein zunehmend hektisches und fahriges Spiel, wobei die Reutlinger Handballwelt trotz der hohen Fehlerquote beim 16:18 (45.) noch halbwegs in Ordnung zu sein schien. Ein Doppelschlag des insgesamt fünf Mal erfolgreichen Linksaußen Kajetan Beyer brachte die Halle schließlich zum Kochen – und Reutlingen auf die Verliererstraße.

TSG Reutlingen: Memisahovic, Meier – Selesi (3/1), Drosson (2), Wiedwald, Vollmer, Ludescher (4), Hatic, Buck, Ofenheusle (2), Grebve (6), Carle (5), Groß, Mayer