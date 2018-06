Frauenhandball Erstmals eigenes TusSies-Turnier

Am 2 / swp

Am 2. Juli endet die handballfreie Zeit für den Frauenhandball-Bundesligisten TuS Metzingen und die Vorbereitungen auf die neue Saison beginnen. Das Team um den neuen Chefcoach André Fuhr startet direkt mit einer öffentlichen Trainingseinheit um 19 Uhr in die Spielzeit 2018/2019. In der Öschhalle werden im Rahmen des Trainings auch die Neuzugänge den pink-schwarzen Fans und Pressevertretern vorgestellt.

Sommerfest

Beim 2. TusSies-Sommerfest am 8. Juli können die Fans Ihre Pink-Ladies dann bei einem ersten Testspiel endlich wieder anfeuern. Bereits ab 13 Uhr wird es in und vor der Öschhalle einige Aktivitäten für Jung und Alt geben, wobei sich jede Jugendmannschaft mit einem Testspiel präsentieren wird.

Als krönenden Abschluss des Tages kommt es dann um 19 Uhr zum Spiel der neuformierten Bundesligamannschaft vor heimischer Kulisse. Für Essen und Getränke ist ausreichend gesorgt. Es wird unter anderem Spanferkel geben und die gesamten Einnahmen des Sommerfestes kommen wie im letzten Jahr der Jugendabteilung zu Gute.

Benefizspiel in München

Für ein Benefizspiel reisen die Ermstälerinnen am 13. Juli nach München, wo man auf die slowakische Mannschaft HK Slovan Duslo Sala trifft. Bereits eine Woche danach spielen die Metzingerinnen am 20. Juli beim Turnier in Winterbach mit. Hier bekommt man es mit den beiden Zweitligisten aus Nürtingen und Waiblingen zu tun. Keine 24 Stunden später wartet schon das nächste Testspiel auf die TusSies. Beim traditionsreichen Esslinger Marktplatz-Turnier kommt es zum Vergleich mit dem TV Nellingen.

Am 23. Juli endet die erste Vorbereitungsphase und Cheftrainer Andre Fuhr entlässt die Spielerinnen mit individuellen Trainingsplänen bis zum 1. August in die „trainingsfreie“ Zeit.

Turnier in Wittlich

Die erste Standortbestimmung für das neue Team wird mit Sicherheit das Turnier in Wittlich am 4. und 5. August sein. Hier trifft man mit der SG BBM Bietigheim, Bayer Leverkusen, dem Buxtehuder SV, dem französischen Rekordmeister Metz HB und dem Schweizer Pokalsieger Spono Eagles auf nationale wie auch international starke Gegner.

Vier Tage nach dem Besuch in Wittlich geht es für die Fuhr-Truppe wie schon in der Vorsaison auf Frankreich-Tour. Von Donnerstag bis Sonntag nehmen neben Metzingen auch die Teams aus Paris, Nantes, Brest, Fleury und Odense am Panthera-Cup in Orleans teil.

Erstmals eigenes Turnier

Vom 18. bis 20. August gibt es zum ersten Mal für die TuS-Fans ein Vorbereitungsturnier in der Öschhalle. Das gutbesetzte Dreier-Turnier mit den Gastmannschaften aus Ungarn (Debrecen) und Frankreich (Brest) ist für jeden Handball-Interessierten ein Muss. Sowohl Brest als auch Debrecen werden in Metzingen ein Trainingslager absolvieren und messen sich dann mit dem Fünftplatzierten der vergangenen Bundesliga-Spielzeit.

Trainingslager in Ungarn

Zum Abschluss der Vorbereitung begibt sich die Ermstal-Mannschaft samt Trainerteam am 24. August nach Ungarn (Debrecen) zu einem achttägigen Trainingslager. Auch in dieser Woche wird noch mal intensiv trainiert werden und man testet erneut gegen die Magyarinnen aus Debrecen.

Mit dem Trainingslager endet dann die Vorbereitung und die Bundesliga-Saison beginnt am 8. September mit einem Auswärtsspiel und Württembergderby bei der Neckarsulmer SU.