DHB-Pokal Endstation Öschhölle

Metzingen / Matthias Jedele

Die Handballerinnen der TuS Metzingen werfen den Titelverteidiger VfL Oldenburg aus dem Pokal. Die Fuhr-Schützlinge gewinnen mit 34:21.

Die rund 620 Zuschauer in der Metzinger Öschhalle sahen eine einseitige Partie der dritten Pokalrunde. Während bei den Gästen aus dem hohen Norden aber auch rein gar nichts klappen wollte, war bei den Handballerinnen der TuS Metzingen nahezu jeder Wurf ein Treffer. So war es auch nicht verwunderlich, dass Oldenburgs Cheftrainer Niels Bötel nach acht gespielten Minuten bereits die erste Auszeit nahm. 7:2 führten die TusSies zu diesem Zeitpunkt. Über die Spielstände 11:7 (16.) und 15:8 (20.) ging es mit einer Metzinger 17:11-Führung in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der Titelverteidiger aus Oldenburg noch einmal alles. Die TusSies waren an diesem Abend aber einfach zu stark und fuhren so einen souveränen 34:21-Sieg ein.

Metzingens Monika Kobylinska erzielte mit sieben Einschlägen die meisten Treffer.