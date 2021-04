Kunsteis – und somit echtes Eis im Sinne des dritten Aggregatzustands von Wasser – gibt es an vielen exotischen Orten auf der Welt, an denen nur Wenige an Schlittschuhlaufen, Eishockey oder Curling denken. Als Beispiele hierfür dienen Ziele wie die Elfenbeinküste oder Kenia in Afrika, Malays...