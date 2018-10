Frauenhandball Ein fulminanter Auftritt

Metzingen / Wolfgang Seitz

Die TuS Metzingen ist in die dritte Runde des EHF-Cups eingezogen. Dem 28:27-Erfolg in Astrachan ließ man in eigener Halle einen 38:26-Sieg folgen.

TuS-Trainer André Fuhr sprach von einer „Super-Performance“ seiner Mannschaft. Es war die bisher beste der Saison, über die gesamten 60 Minuten passte alles. Die im Hinspiel noch so starken Russinnen wurden vom Anpfiff weg dominiert. Schon zur Halbzeit war beim 17:11 alles klar, das finale 38:26 war in dieser Form nicht zu erwarten. 1000 Zuschauer waren aus dem Häuschen, feierten die Pink Ladies mit stehenden Ovationen. Die Auslosung der nächsten Runde findet am Dienstag statt.

Tore für die TuS: Zapf (7/4), Behnke (6), Amega und Kobylinska (je 5), Haggerty (4), Kovacs, Harsfalvi, Vollebregt, Obradovic (je 2), Minevskaja (2/2), Weigel (1)