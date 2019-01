Handball Ein Brack für den VfL

Pfullingen / sege/wose

Drittligist VfL Pfullingen wird ab der kommenden Saison von Daniel Brack trainiert. Schnelle Reaktion auf die Absage von Frederick Griesbach, der nach einem Jahr aufhört.

Die Zukunft ist geregelt beim VfL Pfullingen. Daniel Brack trainiert ab 2019/2020 die Echaztäler. Der Drittligist wurde überrascht von Frederick Griesbachs Absage, dessen Vertragsverlängerung als sicher galt, doch die Ziele des Trainers waren nicht kompatibel mit denen des Vereins. Griesbach tendierte nach oben, die VfL-Verantwortlichen erachten die 3. Liga als optimale Umgebung für ihr Team (wir haben berichtet).

Die Mannschaft für die kommende Spielzeit steht, gesucht wurde also der Mann für die Kommandobrücke. Und er wurde quasi auf Anhieb gefunden. Daniel Brack wird es machen. Der Name ist Programm. Einst hat Rolf Brack die Pfullinger in die erste Liga geführt, sein Sohn Daniel zwei Jahre mit Zweitspielrecht das VfL-Trikot getragen (2002 bis 2004). Jetzt verlässt er nach sechs erfolgreichen Jahren Oberligist TV Plochingen zum Saisonende und suchte eine neue sportliche Herausforderung. Gefunden hat er sie an der Echaz.

Der Diplom-Sportwissenschaftler und Wirtschaftspädagoge hat am vergangenen Freitag in den Räumen der Reutlinger Schöller-Gruppe den Vertrag unterzeichnet. Anwesend waren dabei neben Daniel Brack VfL-Präsident Sven Schauenburg, Abteilungsleiter Handball Armin Geffke und der sportliche Leiter der VfL-Herren, Jörg Hertwig.

Geffke und Hertwig freuen sich ebenso wie Schauenburg auf die Zusammenarbeit mit Daniel Brack und sind überzeugt, „dass Trainer, Mannschaft und Verein sehr gut zusammenpassen. Brack hat die nötige professionelle Einstellung, um die Ziele zusammen mit dem VfL Pfullingen weiter zu verfolgen“.

Die Blickrichtung geht bei den Echazstädtern künftig weiter nach oben in der Tabelle der 3. Liga.

Daniel Brack: „Nach sechs sehr erfolgreichen Jahren beim TV Plochingen habe ich dem Verein frühzeitig mitgeteilt, meinen Vertrag am Saisonende nicht zu verlängern, da ich eine neue sportliche Herausforderung gesucht habe. Ich bin nach den äußerst konstruktiven Gesprächen mit den Verantwortlichen um Jörg Hertwig davon überzeugt, diese Herausforderung gefunden zu haben. Ich möchte die eingeschlagene Richtung beibehalten und die erfolgreiche Arbeit von Frederick Griesbach in Pfullingen weiterführen.“