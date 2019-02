Römerstein Durchweg positive Familienclans

Next

Bei der VR-Talentiade mit der Nordic Leki Race Challenge in Böhringen war die gesamte SZ Römerstein auf den Beinen. Rund 50 Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. In dieser Szene führt Isabell Hagmayer (SV Bremelau) vor Levin Etzel (SZ Römerstein) und Lena Mettang (WSV Mehrstetten) das Rennen bei dichtem Schneefall an. © Foto: Baur

Metzingen / Alexander Mareis

Sie ist ein Garant für stetigen Erfolg, obwohl die Grundvoraussetzungen fürs Ausüben ihrer Leidenschaft unbeständig sind. Die Skizunft (SZ) Römerstein bietet Jahr für Jahr mit ihren rund 30 Wettkampfsportlern Topleistungen und Podiumsränge auf diversen Veranstaltungen. Ganz egal, ob die Winter schneearm oder wie heuer schneereich sind.

Matthias Etzel (44) ist fast so alt wie die Skizunft, die ihm so viel bedeutet und für die er schon diverse Ämter ausgeübt hat. Acht Jahre lang war er deren Abteilungsleiter, er hat das 30- und 40-jährige Jubiläum der SZR organisiert und gegenwärtig fungiert er als Cheftrainer.

Im Bundesland führend

„Zusammen mit dem WSV Mehrstetten und dem SV Bremelau sind wir führend in Baden-Württemberg“, sagt Etzel nicht ohne Stolz.

Möglich macht dies auch die spezielle Struktur auf der Mittleren Alb. Befasst man sich damit, geistert der Begriff Familienclans durch die Gehirnwindungen. Eigentlich eine extrem negativ besetzte Bezeichnung, weil man durch die jüngste intensive Berichterstattung über kriminelle arabische Großfamilien in Deutschland an nichts Gutes in diesem Zusammenhang denken kann.

Komplett das Gegenteil bei den Wintersportlern auf der Alb. Dort steht der Begriff Familienclans für eine intakte, fast verloren geglaubte Welt mit Werten wie familiärem Zusammenhalt, sportlicher Fairness, Harmonie zwischen jung und alt, ehrenamtlichem Einsatz und beispielhaftem Miteinander.

Ob die Füllemanns (Eltern mit zwei Söhnen), die mit ihnen verwandten Etzels (Vater mit drei Kindern) bei der SZ Römerstein, die Mettangs in Mehrstetten oder die Häbes in Bremelau, ebenso wie einige weitere Beispiele in allen drei Klubs – ganze Generationen leben ihren Sport miteinander aus und verbinden Familienausflüge mit sportlichen Wettkämpfen.

Trumpfkarte am Sportheim

Dies allein schon dient durchaus als Erfolgsrezept. Bei der SZ Römerstein kommt hinzu, dass man am Sportheim Böhringen eine Skirollenstrecke besitzt, welche Standortnachteile kompensieren kann. „Es kam schon vor, dass wir auf Wettkämpfen vorne mitgelaufen sind, als wir auf der Alb keinen Schnee hatten. Die heutigen Rollski besitzen mittlerweile die Qualität, dass man Langlauf auf Schnee gut simulieren kann. Wir hatten unsere Vorbereitung in den eingangs geschilderten Fällen komplett auf Rollski absolviert und hielten die auf Schnee trainierende Konkurrenz aus dem Schwarzwald und Allgäu in Schach“, weiß Etzel zu berichten.

Seiner Skizunft Römerstein ist er immer treu geblieben. Etzel stammt aus Böhringen, unterrichtet aber als Lehrer an der Gustav-Mesmer-Realschule Münsingen und hat sich im Stadtteil Auingen angesiedelt. Damit wäre er weitaus näher an den befreundeten Konkurrenzklubs SV Bremelau und WSV Mehrstetten dran, dachte aber nie an einen Vereinswechsel.

Die SZ Römerstein ist im Übrigen kein eigenständiger Verein, sondern eine Abteilung Wintersport im TSV Böhringen. Theoretisch könnten sich die Skisportler auch TSV Böhringen nennen, man entschied sich vor 45 Jahren aber für die Bezeichnung SZ Römerstein, um alle Römersteiner Teilgemeinden ins Boot zu holen.

„Aus Böhringen sowie selbst aus Donnstetten und Zainingen sind die allerwenigsten Mitglieder, die sich an unseren Wettkämpfen beteiligen. Etwa drei Drittel sind Auswärtige. Aus Westerheim, Laichingen und Feldstetten“, verrät Ariane Füllemann (42), gebürtige Sondelfingerin, die durch die Heirat mit Frank Füllemann (45) auf die Alb kam und seither vom Langlaufvirus infiziert ist sowie diesen auch auf die beiden gemeinsamen Söhne Nico (11) und Luis (12) übertragen hat. Die beiden Jungs halten sich im Sommer zusammen mit ihren Eltern durch Mountainbiken fit und legen dann auf Schnee meist nicht nur schwungvoll los, sondern sind auch Garanten für vordere Ränge.

„Uns mangelt es nicht an Talenten. Linn Kazmaier beispielsweise sehe ich schon als zukünftige Teilnehmerin der Paralympics“, sagt Matthias Etzel über das sehbehinderte zwölfjährige Mädchen aus Oberlenningen, das ein sportliches Multitalent ist und natürlich auch für die SZ Römerstein auf Langlaufskiern zu den ständigen Medaillenanwärterinnen zählt.

Hilfe für Sehbehinderte

„Ihr Fall ist ein Musterbeispiel für das Miteinander in der SZ Römerstein. Durch nur drei Prozent Sehfähigkeit ist Linn Kazmaier auf Extratrainer bei ihren Wettkämpfen angewiesen, die vor ihr auf der Piste laufen und Kommandos aller Art – links, rechts, anhalten, ducken – erteilen. Das habe ich selbst schon übernommen, aber auch 14-jährige Schüler wie Simon Bächtle sind hierbei eingebunden“, veranschaulicht Ariane Füllemann den speziellen Geist unter den Langläufern. Simon Bächtle selbst zählt ebenfalls zu den großen Zukunftshoffnungen, ist er doch im Deutschen Schülercup unter den Top 10 zu finden und somit schon eine nationale Größe seiner Altersklasse. Mitte März bei den baden-württembergischen Meisterschaften zählt er zum Favoritenkreis.

Bei der U12 gelten Tim Feller und sein Trainingspartner Nico Füllemann als Asse, die sich gegenseitig immer wieder zu Höchstleistungen pushen und antreiben.

Im Jahrgang 2007 fahren neben Simon Bächtle auch Jari Alber (Sohn des bekannten Sportlerehepaars Barbara und Frank Alber), Jonas Schwenk, Levin Etzel, Mia Etzel und Luis Füllemann Punkte auf Ebene des Schwäbischen Skiverbands (SSV) ein. Carlo Steinle macht im Jahrgang 2009 auf sich aufmerksam. Talitha Etzel und Elli Klebba wirbeln den Jahrgang 2008 auf.

100 Kilometer abgespult

Doch die SZR besteht nicht nur aus talentierten Youngsters. Neben den 30 Wettkämpfern gehören ihr noch rund 70 weitere Mitglieder an, die entweder passiv, rein hobbymäßig oder im großen Helferpool tätig sind. „Bei solchen Events wie kürzlich der VR-Talentiade mit der Nordic Leki Race Challenge in Böhringen benötigen wir rund 50 Mitglieder als Helfer“, sagt Matthias Etzel, der neben seiner Trainertätigkeit auch ein ehrgeiziger Langläufer ist und beispielsweise erst am Samstag für Aufsehen sorgte. Gemeinsam mit Vereinskollege Frank Füllemann bestritt er das Rucksackrennen über 100 Kilometer im Schwarzwald und stand einen Tag darauf bereits wieder bei den Langlaufbezirksmeisterschaften in Bremelau auf der Piste. Ebenso wie ihr Mehr­stetter Konkurrent und Freund Michael Mettang, der hauchdünn vor Etzel gewann.

Aushängeschild Notz

Über all diesen Topathleten steht aber die aus Dettingen stammende SZR-Ausnahmeerscheinung Florian Notz, U23-Weltmeister von 2015 und deutsche Hoffnung im Weltcup. „Seine Erfolge stechen in unserer Vereinsgeschichte heraus. Allerdings haben früher schon Simone Bauknecht, Luca Winkler und Martinus Richter deutsche Einzel-Meistertitel für uns gesammelt. Unvergessen ist auch ein Titel mit der Staffel bei der Deutschen Meisterschaft“, erinnert sich Etzel an die Glanzlichter der ohnehin erfolgsverwöhnten Römersteiner.