Halle/Saale / Silke Euchner

Mehrkämpferin Sophie Hamann (TuS Metzingen) gewann bei den deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) in einem bis zum Schluss spannenden Wettkampf den Titel im Fünfkampf der Frauen. Und das nur vier Wochen nach ihrer Rückkehr von einem viermonatigen Auslandssemester in Paris und noch einigen Trainingsdefiziten. Die 22-jährige TuSlerin übernahm ab der zweiten Disziplin die Führung und gab diese bis zum abschließenden 800-Meter-Lauf nicht mehr ab.