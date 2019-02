Handball Die SGOU schlägt den TVN II erneut

swp

TV Großengstingen gegen

TV Weilstetten II 24:24 (9:12)

Nach dem schwachen Auftritt im letzten Heimspiel und der Tatsache, dass man in der Vorrunde beim TV Weilstetten II deutlich unter die Räder kam, wollte sich der TVG gleich doppelt rehabilitieren. Und die Lila-Hemden legten auch gleich gut los und gingen durch Bastian Grünewald mit 1:0 in Front. Auch in der Folge setzte der TVG seine spielerischen Mittel gekonnt ein und so blieb das Spiel bis zum 4:4 offen.

Unerklärlicherweise wurden dann aber eine Reihe von glasklaren Torchancen nicht genutzt und so konnte sich Weilstetten II auf 9:7 absetzen (22.). Steffen Hummel sorgte zwar noch einmal für den 8:9-Anschluss, bis zur Halbzeitpause bauten die Lochenfüchse die Führung jedoch auf 12:9 aus.

Nach Wiederanpfiff war der TVG dann zunächst völlig von der Rolle, was TVG-Trainer Markus Kasch bereits zu einer Auszeit nach zwei Minuten bewegte. Beide Teams zeigten kaum handballerische Höhepunkte, die Gäste fanden jedoch nach den langen Angriffen meist doch noch eine Lücke in der TVG-Defensive. Folgerichtig lag Engstingen in der 47. Minute mit 15:19 im Hintertreffen. Der TVG zeigte sich jedoch von seiner kämpferischen Seite und nur fünf Minuten später sorgte Kevin Hummel für den 20:21-Anschluss. Die Gäste schienen verwirrt, der TVG nutzte jedoch die Gunst der Stunde nicht und vergab erneut eine Reihe hocklassiger Torchancen. Vier Minuten vor dem Abpfiff lag der TVG erneut mit 21:24 in Rückstand, ehe Alban Balaj und Kevin Hummel zum 23:24 verkürzten. Mit der letzten Aktion in der Partie war es dann TVG-Routinier Tiago Azevedo, der mit einem Gewaltschuss den 24:24-Endstand erzielen konnte. „Am Ende sind wir glücklich über diesen Punkt, mit einer normalen Chancenverwertung hätten wir dieses Spiel aber auf alle Fälle gewinnen müssen“, so TVG-Spielleiter Albert Pukall.

TV Großengstingen: Trostel, Rinker – S. Hummel (1), Leuze (1), K. Hummel (7/2), Reisch, Rudolph, J. H. Hummel (1), Kinzelmann (1), Balaj (3), M. Hummel (2), Grünewald (4)

SG Ober-/Unterhausen –

TV Neuhausen II 33:29 (16:15)

Nach sieben Siegen in Folgen setzen die Lichtensteiner im Derby gegen den TV Neuhausen/Erms noch einen drauf und besiegen das Ermstalteam ein zweites Mal in dieser Saison. Doch zunächst kamen die Gäste besser ins Spiel. Früh ging das Bühner-Team in Führung und konnte beim 1:4 bereits auf drei Treffer enteilen. Es dauerte bis zum 11:11, ehe die Hausener Jungs wieder ausgleichen konnten.

Die SGOU-Defensive musste sich langen TVN-Angriffen stellen und kam ab und an zu spät, daher musste man 15 Gegentreffer im ersten Spielabschnitt hinnehmen. Glücklicherweise aus Sicht der Hausherren war das Visier nach einige Minuten richtig eingestellt und dank zahlreicher guter Einzelaktionen gelang die 16:15-Pausenführung der Rot-Blauen.

In der proppenvollen Ernst-Braun Halle sahen die Anhänger beider Teams einen spannenden Schlagabtausch. Durch den Umstieg auf eine 5:1-Defensive geriet der Angriffsmotor der Hofbühl-Truppe ordentlich ins Stocken. Während die heimische SGOU vorne weiterhin fleißig einnetzte, bekam man vor dem eigenen Gehäuse den TVN mit fortlaufender Spielzeit immer besser in den Griff. Mit einer lautstarken Kulisse zogen die Rot-Blauen von 17:17 auf 26:20 davon und sorgten für eine Vorentscheidung.

Gästecoach Bühner musste in die Trickkiste greifen und nahm gleich zwei Lichtensteiner Akteure in Sonderbewachung. Aber auch im großräumigen Vier gegen Vier fanden die Hausener die passenden Antworten und ließen sich die Punkte nicht mehr nehmen.

SG Ober-/Unterhausen: Maier, Fischer – Bordt (1), Werz (1/1), Symanzik (2), Fl. Grauer (11/3), Sarpkaya (4), Hejny (4), Tröster (1), Wild, Fe. Grauer, Althaus (2), Schmid (7)

TV Neuhausen II: Spitz, Lutter – Pohr (7), T. Reusch (3), Klusch (5), Brockhaus (1), Jungel (7/3), Rödel, Rothweiler (2), Setzer, Euchner (1), S. Reusch (1), Fesser, Bodechtel (2)

VfL Pfullingen II – SG H2Ku Herrenberg II 32:27 (14:14)

Aufgrund großer Personalprobleme musste Trainer Dietrich Bauer auf viele A-Jugendspieler zurückgreifen, die allerdings direkt davor ihr JBLH-Spiel (A-Jugend-Bundesliga, JSG Echaz-Erms) absolvierten. Zudem waren auch Niklas Roth und Felix Stahl aus der Pfullinger Drittligamannschaft im Kader.

Mit der Zeit fand die Pfullinger Mannschaft allerdings in das Spiel und es gestaltete sich zu einer ausgeglichenen Begegnung. Insbesondere das Spiel über den Kreis erwies sich als eine sehr gute Lösung Tore zu erzielen. Matthias Reiff, der auch in der Abwehr eine andere Position wie sonst üblich einnehmen musste, machte seine Sache sehr gut und erzielte acht Tore.

Die beiden Teams gingen beim Pausenstand von 14:14 in die Kabine.

In Durchgang zwei nahm dann Niklas Roth das Zepter in die Hand, brachte die Herrenberger Abwehr durch seine Dynamik ständig in Bewegung und war immer wieder mit Toren erfolgreich. Dazu kam, dass die Herrenberger in dieser Phase Nerven zeigten und viele Torchancen vergaben. Zudem stand auch die Pfullinger Abwehr nun sehr kompakt und es war dem Team von Dietrich Bauer anzumerken, dass sie das Spiel um jeden Preis gewinnen wollten. Herrenberg stellte seine Abwehr um und agierte nun sehr offensiv. Dies brachte jedoch nicht den vom Trainer der Gäste erhofften Erfolg und es führte dazu, dass sich immer wieder große Lücken für die Pfullinger ergaben und leichte Tore erzielt werden konnten. So konnte die Pfullinger Zweite am Ende einen Sieg mit fünf Toren einfahren und gehört auch weiterhin zu den Kandidaten um die Meisterschaft.

VfL Pfullingen: Stoll, Bantle – Reiff (8), Roth (1), Lehmann (4), Nothdurft, Werner (5/3), Roth (9), Behr, Stahl (2), Lebherz (1), Greve, Müller (1), Roth (1).

TSG Reutlingen gegen

HSG Rottweil 19:21 (13:10)

Die Landesliga-Handballer der TSG Reutlingen zogen im Duell gegen den starken Aufsteiger HSG Rottweil durch eine in der Entstehung unglückliche, aber durchaus vermeidbare 19:21 (13:10)-Niederlage erneut den Kürzeren, belegen aber weiterhin den achten Tabellenplatz.

„Mit dem Ergebnis sind wir alle selbstverständlich nicht zufrieden, denn ein Sieg lag durchaus im Bereich des Möglichen. Kämpferisch haben wir uns allerdings nichts vorzuwerfen“, meinte TSG-Coach Marcus Grimm nach der Partie.

Die Begegnung gegen die Schwarzwälder begann konfus, denn beide Teams überboten sich förmlich im Produzieren von technischen Fehlern und Auslassen bester Torgelegenheiten. Deutlich spürbar war im Reutlinger Lager zudem das Fehlen der Stammspieler Billy Bantle und Levi Leyh.

„Auch wenn dieser Umstand niemals als Alibi herhalten darf, bekommen wir diese Saison die volle Breitseite des Verletzungspechs ab“, klagte Grimm frustriert nach der vierten Niederlage in Folge. „Auf der anderen Seite haben wir einen ausreichend großen Kader. Da habe ich mir von dem einen oder anderen mehr erwartet.“

Nachdem sich die TSG in der Anfangsphase einem 3:6 (11.) gegenübersah, fand man in der Folgezeit von Minute zu Minute bessere Lösungen gegen die offensive Rottweiler Deckung, stellte beim 7:7 (19.) den Gleichstand her und konnte – gestützt auf eine konsequente Abwehr – bis zur Halbzeit auf 13:10 vorlegen. Nach dem Seitenwechsel stellten die Gastgeber taktisch um, was den Reutlinger Angriffsfluss zunehmend beeinträchtigte. „Wir müssen das als Lernprozess begreifen. Von den Führungsspielern verlange ich in solchen Phasen aber deutlich mehr Verantwortungsbewusstsein“, legte der Reutlinger Kommandogeber den Finger in die Wunde. Denn anstatt das Spiel strukturiert zu gestalten – beim 16:15 (42.) war ein Sieg durchaus in Reichweite – agierte man im Positionsangriff viel zu hektisch, verstrickte sich zum wiederholten Male in Einzelaktionen oder traf falsche Entscheidungen. „Wenn man in der zweiten Halbzeit bis zur 50. Spielminute lediglich drei Tore wirft braucht man nicht lange nach dem Grund der Niederlage suchen. Da muss von uns aus dem Rückraum deutlich mehr kommen“, nahm TSG-Spielmacher Johannes Carle gleichermaßen enttäuscht wie selbstkritisch kein Blatt vor den Mund.

Ins aktuelle Bild passte zudem, dass man in der spielentscheidenden Phase nach einem unglücklichen Zusammenprall mit einem Rottweiler Gegenspieler minutenlang auf Torhüter Rok Selakovic verzichten musste. Der aus der eigenen Zweiten Mannschaft aufgerückte Jakob Muz machte seine Sache ordentlich, konnte allerdings nicht verhindern, dass in den letzten Minuten der Begegnung die Gäste die Möglichkeit ergriffen ihrerseits auf 16:18 (52.) vorzulegen.

Reutlingen stemmte sich gegen die Niederlage und stellte beim 17:18 (54.) und 18:19 (57.) jeweils den Anschluss her. Zu mehr sollte es jedoch nicht mehr reichen, so dass man abermals mit hängenden Köpfen vom Parkett schleichen musste.

„Alles Jammern hilft nichts und bringt uns kein Stück weiter. Wir gehen da gemeinsam durch und holen schleunigst die noch fehlenden Punkte, um nicht noch unten reinzurutschen“, demonstriert TSG-Trainer Grimm im Hinblick auf die bevorstehende Saisonzielgerade trotz der vielen Nackenschläge Geschlossenheit.

TSG Reutlingen: Selakovic, Muz – Drosson, Ofenheusle (4), Wiedwald (1), Löchle (1), Ludescher (1), Hatic (1), Greve (5/2), Carle (2), Groß (1/1), Vennebusch (1), Mayer (2).

TSV Köngen gegen

TSV Dettingen 27:28 (14:15)

Am Sonntag gastierte der abstiegsbedrohte TSV Dettingen beim TSV Köngen. In einer gut gefüllten Halle starteten die Hausherren sehr gut in die Partie und konnten in Minute 6 das 3:1 erzielen. In den Anfangsminuten hatten die Männer von Coach Düring wenig Mittel gegen die aggressive 3:2:1-Abwehr der Köngener. Deshalb fühlte sich Düring gleich gezwungen, seine erste Auszeit zu nehmen. Danach entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Maximilian Fritz erzielte die 15:14-Pausenführung für die Gäste.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte sich der TSV Dettingen langsam absetzen. In der 40. Minute fiel der Treffer zur ersten Vier-Tore-Führung für die Ermstäler. Als drei Minuten vor Ende der Partie Tim Bauknecht seinen Siebenmeter sicher verwandelte, war der Auswärtssieg zum Greifen nah. Mehrere verworfene Torchancen der Gäste machten die Schlussphase noch einmal richtig spannend. Fünf Sekunden vor Ende der Partie hatten die Hausherren noch die Chance auf den Ausgleich. Ein langer Ball in die Spitze fand jedoch keinen Abnehmer und so konnte der TSV Dettingen die zwei wichtigen Punkte mit nach Hause nehmen.

TSV Dettingen: Maginski, Ellinghaus– Müller (2), Beck, Krohmer, Bauknecht (6), Fritz (6), Brodbeck (1), Muckenfuß (4), Trost (3), Weber (1), Euchner (5), Schulz.