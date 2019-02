Frauenhandball „Jule“ zieht es nach Rostov an den Don

Metzingen/Rostov / Wolfgang Seitz

Nationalspielerin Julia Behnke wechselt vom Kreis der TuS Metzingen zum russischen Spitzenteam Rostov Don.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Julia Behnke wechselt von der TuS Metzingen zum Spitzenklub Rostov Don nach Russland. Das führende Team nicht nur in Russland, in der Gruppenphase der Champions-League steht Rostov punktgleich mit Metz ganz oben.

Gestern wurde „Jule“ auf der Rostover Vereinsseite als Neuzugang gefeiert, heuert also bei einer der besten Mannschaften der Welt an. Um die Sprache hat sie sich nach eigenem Bekunden noch nicht gekümmert. „Englisch kann ich ja“, hat sie am Samstag gesagt. Und das ist in Rostov ziemlich angesagt in der Kommunikation zwischen Trainer und Spielerinnen. Trainiert wird Rostov von dem Spanier Ambros Martin. In den vergangenen vier Jahren wurde er als Trainer des Jahres in der Champions League der Frauen gekürt, führte die Ungarinnen aus Györ ganz an die Spitze, das soll nun der angestammte Platz von Rostov Don werden. „Nebenher“ trainiert Martin auch noch die rumänische Nationalmannschaft.

Hochkarätige Spielkameradinnen wird „Jule“ in Rostov bekommen, wobei der Ausländeranteil gar nicht so hoch ist, wie in anderen Klubs. Der riesige Kader wird überstrahlt von Anna Wjachirewa, der überragenden Spielerin bei der Europameisterschaft, die Russland als Vize beendete. Anna Sen ist eine weitere Leistungsträgerin, auch Anna Nummer drei ist bekannt. Sedoykina ist eine bärenstarke Torhüterin. Internationalen Flair bringt zum Beispiel die Holländerin Lois Abbingh – und jetzt eben die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, Julia Behnke.

Die geht zumindest mit einem weinenden Auge – aber erst, wenn sie mit den TusSies alles erledigt hat, was noch ansteht. „Nach fünf tollen Jahren endet mein Weg bei den TusSies. Es war eine sehr prägende Zeit und ich konnte mich sowohl menschlich als auch sportlich immer weiterentwickeln. Jetzt öffnet sich eine neue Tür und ich bin wirklich glücklich, solch eine Chance zu haben. Rostov ist ein Top-Verein mit großen Zielen und viel Potential. Ich bin mir sicher, dort werde ich den nächsten Entwicklungsschritt machen und freue mich auf die neue Herausforderung und einen neuen Lebensabschnitt“, so Julia Behnke. Bis sie das Tor zum Kaukasus durchschreitet, ist aber noch ein bisschen Zeit. „Jetzt wird bis zum Saisonende alles gegeben, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“ Wer sie kennt weiß, dass dies kein leeres Versprechen ist.

„Wenn eine Spielerin diesen Schritt machen will, dann ist mit 26 Jahren der richtige Zeitpunkt“, sagte Manager Ferenc Rott bei der Pressekonferenz vergangene Woche. Das, was die Gemüter bei den Pink Ladies bewegt, hat er auch noch gesagt. „Das ist ein schwerer Verlust.“