Leichtathletik  Die LG Eningen-Reutlingen und die LG Filder räumen mächtig ab

Reutlingen / swp

Zwar fanden wegen der beginnenden Pfingstferien deutlich weniger Wettkämpfer den Weg zu den Leichtathletik-Regional- und Kreismeisterschaften der Kreise Reutlingen, Tübingen und Esslingen am vergangenen Wochenende im Reutlinger Stadion am Dietweg (ehemals Carl-Diem-Stadion), doch die anwesenden Athleten nutzten das hervorragende Wetter – Petrus hatte nach den Regengüssen am Mittwoch und Donnerstag ein Einsehen -, um Spitzenleistungen auf württembergischer Ebene abzuliefern.

Bei den Männern wagte sich Weitspringer Gianni Seeger (TSV Gomaringen) an die 100 Meter und düpierte mit 10,92 Sekunden die Spezialisten. Auch Felix Pauckner (LG Eningen-Reutlingen) sicherte sich mit guten 53,22 Metern im Speerwurf nach längerer Pause souverän den Titel. Orange war Trumpf bei der männlichen Jugend U20. So sorgten Armin Beck (800 Meter, 1500 m und 4x100 m), Nils Pauckner (Hochsprung und 4x100 m), Jannik Rogge (Dreisprung und 4x100 m) und Julian Fundel (Speerwurf) nicht nur für die Hälfte der Regiotitel der LG Eningen-Reutlingen, sondern katapultierten sich mit ihren Leistungen – Armin Beck 4:33,47 über 1500 m (Fünftbester in Württemberg), Jannik Rogge 12,43 im Dreisprung (Zweitbester in Württemberg) und Nils Pauckner 41,59 m im Diskus (Drittbester in Württemberg) – auch unter die Besten Württembergs, denen Julian Fundel (dieses Mal 57,76 im Speerwurf, Bester in Württemberg) bereits angehört. Nur Jannik Mayer (LAV Tübingen) konnte hier in die Phalanx der LG einbrechen, was ihm aber mit 45,55 m im Diskus (Zweitbester in Württemberg) und 13,23 m im Kugelstoß (Zweitbester in Württemberg) eindrucksvoll gelang. Eine Bestzeit lieferte auch Yannic Voss (TSV Gomaringen) über 400 m ab (48,94 sec) ab, was ihn auf Rang eins in Württemberg bringt. In der männlichen Jugend U18 blieb Martin Schenk (TSV Geislingen) mit 22,93 sec über 200 m erstmals unter 23 Sekunden und setzte sich an die Spitze in Württemberg. Maximilian Baisch (VfL Pfullingen) konnte sich mit 52,63 m im Speerwurf durchsetzen und belegt Rang fünf im Ländle, dicht gefolgt von Lennard Wessel (TSV Gomaringen, 51,04 m und Rang sechs).

Bei den Frauen konnte sich Katharina Dobler (VfL Pfullingen) mit 5,61 m im Weitsprung den Sieg holen und rückte auf Rang vier in Württemberg vor. Sandra Haas (TSV Riederich) kam im Diskuswurf auf 34,72 m und nimmt aktuell Rang fünf ein. Bei der weiblichen Jugend U20 ragte Lea Stäbler (LG Filder) mit 25,14 sec über 200 m heraus und führt damit die Bestenliste an. Marleen Metzger (TSV Gomaringen) konnte mit 60,76 sec über 400 m glänzen, was Rang drei in Württemberg bedeutet. Noch nicht bei alter Stärke ist Hannah Budnik (LAV Tübingen), doch 1,63 m im Hochsprung reichten zum Sieg und immerhin zu Rang drei in Württemberg. Bei der weiblichen Jugend U18 überzeugte Nele Mittag (LAV Tübingen) und stürmte in 25,89 Sekunden über 200 Meter an die Spitze der Rangliste.

Info Vollständige Liste der weiteren Titelträger online auf www.ladv.de.