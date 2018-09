Handball Die Fehlerquote ist viel zu hoch

Pfullingen / Wolfgang Gattiker

Der VfL Pfullingen kassierte am Samstag eine verdiente Niederlage, denn der Gast aus Kornwestheim machte weniger Fehler und nützte seine Chancen viel besser aus. VfL-Trainer Frederick Griesbach brachte es auf den Punkt: „Pascal Welz gewinnt das Spiel.“ Der Gästetorwart war in Top-Form, hatte eine Top-Quote. Beim VfL gab es 15 technische Fehler, eine Wurfausbeute von unter 50 Prozent wie gegen Pforzheim. So kann man kein Spiel gewinnen, die Echaz-Krokodile vergaben auch Freie (Möck, Breckel) und zwar in entscheidenden Momenten.

Von Beginn an lief es nicht gut für den VfL, der schwer ins Spiel kam. Er lag nie in Führung, 3:8 zurück, dann hieß es 4:10. Der Gast traf fast nach Belieben, Pfullingen hatte in 16 Minuten ganze vier Tore erzielt – mager. Doch das Team kann kämpfen, kam auf 11:12 heran und Wittlinger traf in der 27. Minute zum 12:12. Würde man die Wende hinbekommen?

Doch nach dem Halbzeitstand von 14:15 kam der SV gleich gut aus der Kabine, führte 18:15. Die Echaztäler mussten wieder einem Rückstand hinterherlaufen, das kostete Kraft: 17:22 und 23:28. Immer wenn der VfL noch eine Chance hatte ranzukommen, verballerte man die Bälle, warf sie weg oder scheiterte an Teufelskerl Welz.

Der Ex-Pfullinger Nico Hiller meinte: „Entscheidend waren die Torhüter, der Welz hat ja sensationell gehalten. Wir machten weniger Fehler. Wie die Gastgeber die Bälle wegschmissen, war extrem.“ Es war einfach unfassbar, wie die Pfullinger mit den Chancen umgingen, die Bälle ins Aus warfen. Sie kamen zu selten an, wobei man auch Pech mit Lattentreffern hatte.

Micha Thiemann war wieder fit, hatte keine Probleme: „Wir alleine bestimmen die Ergebnisse, und wir waren diesmal zu schlecht. Der Gast war abgezockt, brachte das Ding nach Hause. Die Gäste gehören wie die Pforzheimer zu den Top Fünf der Liga. Was wir ablieferten war schon ärgerlich.“ Trainer Griesbach bilanzierte: „Das ist ein Top-Team, aber bei uns stammen 14 der 16 Spieler aus der eigenen Jugend, wurden hier ausgebildet. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter und wir werden Erfolg damit haben. Wir hatten einige Baustellen, eine schlechte Chancenverwertung, der Abschluss muss besser werden. Wir standen uns selbst im Weg, versemmelten auch Freie – so kann man nicht gewinnen, aber wir lernen aus dem Spiel.“

SV-Coach Alexander Schurr sprach vom verdienten Sieg: „Wir waren gut vorbereitet, wussten, was auf uns zukommt. Neben Welz war Jungwirth ein Faktor. Er erzielte 13 Tore, verwandelte alle seine Siebenmeter. Jan Reusch brachte bei uns neue Impulse. Es ist eine enge Liga, da kann jeder jeden schlagen. Wir wurden im Vorjahr mit 18 Minuspunkten Meister.“

So waren die 750 Fans enttäuscht, aber Pfullingens Spieler sind mental stark, stecken diese Niederlage weg, haben am Samstag gegen Saarlouis wieder ein Heimspiel. Da müssen die Fehler reduziert werden, die Pässe ankommen, die Konter erfolgreich abgeschlossen werden. Man hat 6:4 Punkte, Griesbach wollte die App-Halle zu einer Festung machen: „Das klappte noch nicht, wir verloren zweimal, aber wir haben noch zwölf Spiele, da wollen wir nichts mehr hergeben.“