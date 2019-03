Der TSV Dettingen ist mit zwei Teams bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Wuppertal am Start – und schafft den Sprung nach Graz zu den kontinentalen Titelkämpfen.

Der Wettkampf startete wie üblich mit den Speed-Disziplinen. Dabei müssen in einer vorgegebenen Zeit so viele Sprünge wie möglich absolviert werden. Das Team 1 mit Stefanie Ansorge, Kyra Nißle, Franziska Leibfarth und Celine Kautz startete in der Altersklasse für die Springerinnen ab 18 Jahre.

Das Team 2 des TSV Dettingen mit Lenia und Emely Filius, Chiara Wahl, Tamara Haug und Jana Reiber, durfte seine erste Deutsche Meisterschaften in der Mannschaft an diesem Tag bestreiten. In ihrer Altersklasse, der 12-14 Jährigen, gingen fünf weitere Teams an den Start. Die Aufregung bei ihrem ersten großen, nationalen Wettkampf machte sich deutlich bemerkbar..

Am Ende des Tages waren sämtliche Starterinnen glücklich, und beim TSV Dettingen ist man zu Recht stolz auf die Leistung der Springerinnen, die sich in insgesamt fünf Disziplinen für die Europameisterschaft qualifiziert haben. Nun wird weiter fleißig trainiert.