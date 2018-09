Tanzen Die doppelten Vizemeister

swp

Während die Menschen in der Innenstadt von Ludwigsburg mit der venezianischen Messe ein rauschendes Festival voll Farbenpracht und Lebensfreude feierten, wurden davon nahezu unbemerkt im Stadtteil Neckarweihingen die Landesmeisterschaften des Tanzsportverbands Baden-Württemberg für die Senioren III und für die Hauptgruppe II ausgetragen. Auf dem Ludwigsburger Marktplatz tauchten die Menschen in eine magische und fantasievolle venezianische Bühnenlandschaft ein, in der Tanzsport Akademie Ludwigsburg verzauberten die Tanzpaare ihr Publikum in sportlich-fairen Wettkämpfen um Landesmeistertitel und weitere Medaillenplätze.

Tolle Ausstrahlung

Vom TC Schwarz-Weiß Reutlingen nahmen drei Paare an dem Tanzsportereignis teil, das Tanzpaar Kien Thong Quang/Beatrix Barth starteten sogar in beiden Sektionen – in den Standard- und Latein-Tänzen. Nachdem die Beiden im vergangene Jahr aufgrund ihres Studiums und berufsbedingten Auslandsaufenthalten nur wenig Zeit in ihr Training investieren konnten, ist es umso erfreulicher, dass sie bei der HGR II C-Latein den fünften Platz und bei der HGR II C-Standard sogar den vierten Platz erreichten.

Souverän meisterten sie dabei auch die Herausforderung einer sehr kurzen Umziehpause zwischen den beiden Turnieren und begeisterten ihre Fans mit einer tollen Ausstrahlung auf dem Parkett.

Das Paar Gunther Scholl/Beate Lever war bereits am frühen Vormittag in der SEN III C-Klasse am Start. Nach zwei zweiten Plätzen im Langsamen Walzer und Tango ertanzten sie sich zwei erste Plätze im Slowfox und Quickstep. Da das Sinsheimer Siegerpaar insgesamt mehr Einser-Wertungen erzielt hatte, erhielt das Reutlinger Paar mit dem zweiten Platz die Silbermedaille des Turniers.

Da Scholl/Lever damit alle Punkte und Platzierungen für den Aufstieg in die B-Klasse erreicht hatten, durften sie im anschließenden B-Turnier nochmals starten. Zu ihrer großen Freude erreichten sie hier ebenfalls den zweiten Platz mit zwei Einser-Bewertungen im Slowfox und Quickstep. Mit je zwei Silbermedaillen und Urkunden für die erreichten Vizelandesmeistertitel war die Anspannung schnell vergessen.

Tanzen in der S-Klasse

Dieter und Annette Kuchenbecker starteten im größten Startfeld des Turniertages, der SEN III S-Klasse. In der SEN III S-Klasse tanzen etliche Paare, die den Tanzsport Deutschland auf bedeutenden nationalen und internationalen Turnieren charmant und erfolgreich vertreten. Mit an der Spitze dieser Gruppe tanzen Annette und Dieter Kuchenbecker für den TC Schwarz-Weiß Reutlingen. Sie erreichten nach vier Runden mit der Platzziffer 26,5 einen hervorragenden sechsten Platz von 30 Paaren.

Der Reutlinger Tanzsportclub ist stolz auf seine Paare, denen es immer wieder gelingt, bei Turnieren vordere Plätze zu erzielen. Dies ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der Vereinstrainer, die „ihre“ Paare mit Engagement und Leidenschaft trainieren und deren Freude am Tanzsport permanent fördern.