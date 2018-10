Handball Die App-Halle ist keine Festung mehr

Pfullingen / Alexander Mareis

Der VfL ist drauf und dran, sich in der 3. Liga vom Kurs zu schießen und alles wieder einzuwerfen, was man sich in den Wochen zuvor aufgebaut hatte. Nach der 29:33-Heimniederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen II schrillen die Alarmglocken an der Echaz auf, zumal man nun schon die dritte Pleite in der Kurt-App-Halle kassierte. „Ich wollte eigentlich, dass unsere Halle eine Festung wird. Es regt mich maßlos auf, wie schlecht wir uns nun präsentiert haben“, schimpfte VfL-Trainer Frederick Griesbach, kündigte aber kein Straftraining für seine enttäuschend agierenden Schützlinge an.

Allerdings stehen den Pfullinger Spielern dennoch ungemütliche Tage bevor. „Meine Mannschaft wird die Folgen dieses Auftritts spüren. Noch nie habe ich so viele Fehler von ihr gesehen. Es ist verheerend, wie viele Chancen wir vergeben haben. Zudem sind 33 Gegentore auch einfach zu viel“, schiebt Griesbach nach.

Gegen den mit drei A-Jugendspielern bestückten Talentschuppen aus Nordbaden starteten die Pfullinger gefällig, führten 3:1 (6.). Was sich dann allerdings abspielte, beunruhigte die 500 Zuschauer mächtig. Der VfL verlor vollkommen den Faden und geriet in nur viereinhalb Minuten durch einen 0:5-Lauf mit 3:6 in Rückstand. Davon erholten sich die Blau-Weißen nie mehr. Zwar kam man mehrmals auf ein Tor heran (7:8, 8:9, 9:10, 10:11, 11:12), glich aber nicht mehr aus. Bis zur Pause waren die Rhein-Neckar Löwen II auf 11:15 enteilt.

Nach dem Seitenwechsel trennten meist drei bis vier Tore Differenz die beiden Teams – eine konkrete Situation, die Partie zu drehen, vermisste man im Duell mit dem vor der Partie hinter dem VfL platzierten Gast. Nunmehr haben die Junglöwen, wie einige andere Teams auch, die Pfullinger in der Tabelle überholt. Der VfL fiel auf Platz zehn ab und hat zwei schwere Aufgaben (in Dansenberg, daheim gegen Spitzenreiter Horkheim) vor sich.

Kein Wunder, dass man auf Pfullinger Seite ausrastete. Der Sportliche Leiter Jörg Hertwig war schon in der 45. Minute so aufgebracht, dass die Schiedsrichter Markus Spegele und Daniel Weineck wegen seinen Protesten und Zwischenrufen die Partie unterbrachen. VfL-Trainer Griesbach, selbst auch mehr als erregt, wurde zum Besänftigen seines Handballbosses in die Ecke entsandt. „Ich war über unsere Leistung und die der Schiedsrichter gleichermaßen aufgebracht. Zeitspiel wurde nur bei uns moniert. Ich bekam den Eindruck, dass die A-Jugendlichen auf Gästeseite besonders geschützt werden sollten. Unsere miserable Schussquote von 50 Prozent entschuldigt dies freilich nicht“, erklärte Jörg Hertwig.

VfL-Linksaußen Marc Breckel, vierfacher Torschütze, zeigte sich selbstkritisch: „Uns hat in der Abwehr jegliche Aggressivität gefehlt. Wir haben oft die falschen Entscheidungen getroffen – bei unseren Fehlwürfen, technischen Fehlern und Ballverlusten.“

Egal, was der VfL auch anstellte, 5:1- oder 6:0-Abwehr, alles fruchtete nicht. Dumm auch, dass Micha Thiemann schon in der 16. Minute seine zweite Zeitstrafe kassierte und danach aus Angst vor einer Disqualifikation nicht mehr in der Abwehr, sondern nur noch im Angriff eingesetzt werden konnte.

So spielten sie

VfL Pfullingen: Becker, Schlipphak - Wittlinger (1), Schmid (3), Breckel (4), Stahl (2), Roth (4), Thiemann (7/4), Prinz, Möck (3), Haug, Goller (3), Hertwig, List (1).

Rhein-Neckar Löwen II: Can, Unser - Trost (6), Ahouansou (9), Meiser, Schneibel, Zehrbach, Braun (4), Neagu, Bolius (1), Wichmann (2), Meddeb, Ganz (9/5), Kessler (2).

Siebenmeter: 4/4 (Thiemann) - 5/5 (Ganz).

Zeitstrafen: Wittlinger, Stahl, Roth, Thiemann (2), Prinz, List - Braun, Bolius, Wichmann, Ganz (2).

Schiedsrichter: Markus Spegele/Daniel Weineck (SC Unterpfaffenhofen/Germering).

Zuschauer: 500.