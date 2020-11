Die ehemalige deutsche Nationaltorhüterinfungierte als Losfee bei der heutigen DHB -Pokal-Auslosung in der Geschäftsstelle der Handball Bundesliga Frauen (HBF) in Dortmund. Die Auslosung war auch live auf Sportdeutschland.TV im Livestream zu sehen. Das Viertelfinale wird am 30./31. Januar 2021 ausgespielt. Das OLYMP Final4 findet am 15. und 16. Mai 2021 in der Stuttgarter Porsche-Arena statt.