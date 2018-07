Triathlon Deutscher Vizerang für Knapp

Echte Dettingerin mit Engagement in Witten

Anja Knapp (geboren am 11. September 1988 in Bad Urach) ist eine deutsche Triathletin, Deutsche Meisterin auf der Triathlon-Sprintdistanz (2012), Europameisterin und Weltmeisterin im Mixed Relay (2013). Nach Abschluss der Ausbildung zur Mikrotechnologin ist Anja Knapp seit August 2011 als Profi-Sportlerin tätig. Sie startet für die SG Dettingen/Erms und in der Bundesliga für die SG Witten aus Nordrhein-Westfalen.