Handball Dettingen prüft Spitzenreiter SGOU

Region / swp

TEAM Esslingen –

TSG Reutlingen

(Sonntag, 18 Uhr)

Die TSG Reutlingen steht bei ihrem Gastspiel am Sonntag (18 Uhr, Schelztor-Sporthalle) beim TEAM Esslingen vor einer ebenso unangenehmen wie schweren Auswärtsaufgabe. Die sich in einer Ergebniskrise befindlichen Achalmstädter wollen in der Neckarstadt den Negativlauf der vergangenen vier Spiele ohne Punktgewinn beenden und beim mit 21:17 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz notierten Gastgeber endlich wieder etwas auf der Habenseite verbuchen. „Ich erhoffe mir ein Spiel auf Augenhöhe. Vermutlich werden wieder Kleinigkeiten den Ausschlag geben“, so TSG-Coach Marcus Grimm.

Das Hinspiel konnte die TSG nach einem für Reutlinger Verhältnisse wahren Offensivfeuerwerk mit 33:27 siegreich gestalten.

SG H2Ku Herrenberg II –

TV Neuhausen II

(Samstag, 20 Uhr)

Es wird eine Auswärtspartie der besonderen Sorte für den Ermstäler Traditionkclub, der jüngst im Derby bei der SGOU eine Niederlage verkraften musste. Jetzt soll ein Sieg her.

„Die Aufgabe ist absolut machbar“, bekräftigt TVN-Teammanager Benjamin Schweizer vor dem Duell mit dem Tabellenvorletzten, der zwischen der Metropolregion Stuttgart und dem Nordschwarzwald die Bälle wirft. Doch Schweizer schränkt direkt ein: „Da sollten wir schon ein anderes Gesicht zeigen als in Unterhausen, um sicher zu gewinnen. Aber wenn alle fit sind, ist ein Sieg drin.“

Zu Beginn der Woche grassierte die Grippe im Neuhäuser Lager, doch die meisten Spieler sollten parat stehen für die Aufgabe bei der SG. Dass ein Sieg gegen den akut abstiegsbedrohten Herrenberger Klub gelingen kann, zeigt auch ein Blick in die Hinrunde. Dort vermöbelte der TVN II die Gäste doch arg und schickte die SG mit einer 21:31-Klatsche wieder auf die Heimreise. Schweizer kennt das Ergebnis vom Oktober 2018 freilich auch, weiß aber, dass der Sieg von damals am Samstag nicht mehr viel wert ist. „Wir müssen einfach konzentriert auftreten, dann habe ich keine Bedenken, dass wir als Sieger von der Platte gehen.“

Nötig wäre der, um den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren – die zweitplatzierte HSG Albstadt ist nämlich schon mit vier Punkten Abstand auf den TVN II ausgestattet.

TSV Dettingen –

SG Ober-/Unterhausen

(Samstag, 20 Uhr)

Nach dem Sieg gegen den TV Neuhausen steht direkt die nächste Partie gegen einen Ermstalklub im Kalender der SGOU. Der TSV Dettingen steckt trotz jüngster Erfolgserlebnisse noch im Abstiegskampf und möchte die letzten drei Ränge schnellstmöglich verlassen.

Im Hinspiel hatten die Rot-Blauen enorme Probleme mit den Dettingern und konnten am Ende den Heimsieg nur mit Müh und Not noch über die Bühne schaukeln.

Ein gehaltener Strafwurf rettete die Lichtensteiner hierbei, während man in der Vorsaison, freilich in Dettingen, per direktem Freiwurf ebenfalls mit einem Treffer siegreich blieb.

Diese Begegnung verspricht also Spannung pur. Beim TSV Dettingen wurde kürzlich der Trainerposten neu besetzt, Günter Düring löste Manfred Haase ab. Daher zeigt sich das Ermstalteam in einem neuen Gewand.

Die Echaztäler müssen daher schnellstmöglich zum eigenen Spiel finden, um in Dettingen bestehen zu können. Auch in dieser Partie gibt es ein Wiedersehen mit einem Ehemaligen: Patrick Bader hütet seit dieser Spielzeit das Dettinger Gehäuse und will den einstigen Mannschaftskameraden das Leben schwer machen. Ob ihm das gelingt, wird man Samstag-Abend sehen. Nach der tollen Fanunterstützung in den letzten Wochen, gerade in der Fremde, hoffen die Hausener auf eine erneut zahlreiche Anhängerschaft in der Neuwiesenhalle.

VfL Pfullingen II –

TV Großengstingen

(Samstag, 17.30 Uhr)

Nach Pfullinger 32:27-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenvorletzten SG H2Ku Herrenberg kommt dieses Wochenende der Tabellenletzte aus Großengstingen in die Kurt-App-Halle. Gegen Herrenberg zeigte der VfL II eine durchwachsene Leistung, was sicherlich auch auf die Personalnot und die daraus resultierende Mischung aus drei verschiedenen Mannschaften zurück zu führen ist. Nun lädt der VfL II am Samstag um 17.30 Uhr den TV Großengstingen zum Derby ein. Hier möchten die Bauer-Buben ihre Festung Kurt-App-Halle, in der man diese Saison noch kein Spiel verloren hat, verteidigen. Beim 34:30-Hinspiel-Sieg des VfL II zeigte man vor allem in der Abwehr eine schlechte Leistung beim Kellerkind. Mit zwei weiteren Punkten aus diesem Heimspiel würde der VfL II am Spitzenduo HSG Albstadt und SG Ober-/Unterhausen dranbleiben.