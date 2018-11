Handball Dettingen ohne Angst vor dem TVN II

Region / swp

TSV Dettingen/Erms gegen

TV Neuhausen/Erms II

(Samstag, 20 Uhr)

Eine Woche später und wieder klingelt die Derbyglocke. Am Samstag geht es für den TSV Dettingen gegen den TV Neuhausen II ins Ermstalderby und somit ins Spiel des Jahres. Mit einem guten Kader stehen die Dettinger Nachbarn vom Hofbühl im oberen Teil der Tabelle auf Platz drei mit 12:2 Punkten. Nach dem schleppenden Start der „Geißköpfe“ konnten sie im letzten Auswärtsspiel bei der SG Ober-/Unterhausen eine deutliche Steigerung erkennen lassen. Mit starkem Offensiv- und Defensivspiel rauschten die Blau-Weißen nur ganz knapp an einem Unentschieden gegen den Favoriten vorbei. Wenn man an die Leistung anknüpft, stehen die Chancen selbst gegen den TVN II gut. „Nach der Trainingswoche und der Verbreitung auf den Gegner können wir mit gutem Gefühl am Samstag den Favoriten TV Neuhausen II in der Neuwiesenhalle optimistisch empfangen“, meint TSV-Pressewart Leo Maginski.

Nachdem sich Marco Muckenfuß am Samstag beim Gastspiel in Unterhausen das Außenband verletzt hat, muss Dettingen auf ihn verzichten. Auch Tobias Beck ist weiterhin mit Schulterproblemen belastet.

Der TVN II ist nach der Heimpleite vor fast zwei Wochen gegen die SGOU wieder in die Spur gekommen und fegte die SG H2Ku Herrenberg II in der Vorwoche mit 31:21 von der Platte. „Jetzt steht das Derby schlechthin gegen den Nachbarn TSV Dettingen an. Ein absoluter Höhepunkt im Jahreskalender“, meint TVN-Pressewart Sebastian Buck.

TVN-Teammanager Ulrich Neubrander ist vor dem Derby die tabellarische Situation der beiden Teams eher egal: „Das sind immer besondere Spiele mit einer besonderen Kulisse und die Highlights in der Saison, ganz unabhängig vom Tabellenplatz.“

Neuhausen II peilt natürlich den Auswärtssieg in der Neuwiesenhalle an, auch wenn das schwer wird: „Die Tabelle spiegelt nicht unbedingt das Leistungsvermögen des TSV Dettingen wider“, weiß Neubrander, dass die Ballwerfer von der oberen Erms zu mehr zu leisten im Stande sind als Tabellenplatz elf. In Neuhausen freut man sich freilich auf das Aufeinandertreffen mit den Dettingern – zumal die heißen Derbys in der vergangenen Saison in der Württembergliga gefehlt haben.

Auch deshalb will Neubrander abermals einen Sieg sehen: „Wir hoffen auf die Maximalausbeute, das ist ja klar. Die Mannschaft ist heiß auf die Partie. Solche Spiele sind das Salz in der Suppe der Landesliga.“

Bleibt aus Neuhäuser Sicht zu hoffen, dass man genügend Pfeffer ins eigene Spiel bekommt, um den Dettingern die Suppe ordentlich zu versalzen. Neuhausen II will wie im vergangenen Spiel mit einer aggressiven und gleichermaßen stabilen Deckung und einem effizienten Angriff zum Erfolg kommen.

VfL Pfullingen II gegen

TV Aixheim

(Samstag, 17.30 Uhr)

Am morgigen Samstag um 17.30 Uhr gastiert in der App-Sporthalle an der Echaz mit dem TV Aixheim ein Aufsteiger, der in dieser Saison bereits drei Spiele für sich entscheiden konnte. In der Ferne blieben die Gäste jedoch erfolglos und verloren bis dato alle ihrer Auswärtsspiele. Die VfL-Zweite möchte ihre Siegesserie auf vier gewonnene Partien ausbauen und wird dafür wieder eine konzentrierte Leistung an den Tag legen müssen.

Abwehrspezialist Max Schulze gibt den Plan vor: „Bevor es in die entscheidenden Spiele gegen Neuhausen II, Reutlingen und Ober-/Unterhausen geht, möchten wir so viele Punkte wie möglich holen und uns oben in der Tabelle festsetzen.“

Neben dem Stammkader (bis auf Jannik Finkbohner) werden auch die A-Jugendlichen dem VfL-II-Coach Didi Bauer zur Verfügung stehen. Somit geht man mit breiter Brust und voller Kapelle in das Heimspiel.

Damit der VfL II seiner Favoritenrolle gerecht wird und das Punktekonto auf 13:3 ausbauen kann, benötigen er neben einer konzentrierten Vorstellung auch Unterstützung von den Rängen der Kurt-App-Halle.

TV Großengstingen gegen

SG H2Ku Herrenberg II

(Sonntag, 17 Uhr)

TVG-Spielleiter Albert Pukall redet nicht lange herum: „Das wird für uns das entscheidende Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga.“ Aufsteiger TV Großengstingen empfängt am Sonntag um 17 Uhr in der Freibühlhalle die SG H2Ku Herrenberg II, die mit zwei Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz steht. Mit 32 Gegentoren pro Spiel hat der Aufsteiger von der Alb den schlechtesten Defensivwert. „Das ist schon verrückt, weil wir mit Simon Trostel und Julian Rinker wohl mit die beiden besten Torhüter der Liga haben“, wundert sich Albert Pukall. Doch die Abwehrformation ist das große Sorgenkind beim TVG. „Wir schaffen es häufig nicht, die Maßgaben von Trainer Kasch umzusetzen und verlieren dann schnell den Mut samt dem Faden“, so Albert Pukall, dem aber genauso wie dem kompletten Umfeld klar war: „Vom ersten Spiel wussten wir, wie schwer es für uns in der Landesliga werden wird. Dennoch haben wir in den ersten sieben Spielen oft gezeigt, dass wir durchaus das Potential für diese Spielklasse haben.“

Gegen die SG H2Ku Herrenberg II soll und muss nun der Knoten platzen. „Sollten wir gegen die SG H2Ku mit unseren Fans im Rücken unser vorhandenes Potential abrufen können müsste der erste Saisonsieg eingefahren werden“, hofft Albert Pukall.

HSG Albstadt gegen

TSG Reutlingen

(Samstag, 20 Uhr)

Die Männer der TSG Reutlingen möchten am Samstag im Auswärtsspiel bei der noch verlustpunktfreien HSG Albstadt (20 Uhr, Mazmann-Halle in Albstadt-Ebingen) den Schub aus dem jüngsten Erfolg gegen TEAM Esslingen mitnehmen und auch gegen den Tabellenführer punkten. „Wir fahren sicherlich nicht nach Albstadt, um zu verlieren. Uns ist aber bewusst, dass wir ein perfektes Spiel benötigen“, ist sich Reutlingens Kommandogeber Marcus Grimm um die Schwere der Aufgabe bewusst, rechnet sich aber dennoch Chancen für sein Team aus.

Die Achalmstädter, die mit 10:4 Punkten aktuell den fünften Tabellenplatz belegen, reisen allerdings mit einem dicken Sorgenpaket in die Fremde. Definitiv fehlen werden Levi Leyh (Ellbogenverletzung) sowie Michael Buck (Bänderriss). Des Weiteren stehen hinter den angeschlagenen Rok Selakovic und Armin Hatic dicke Fragezeichen.

HSG Rottweil gegen

SG Ober-/Unterhausen

(Samstag, 20 Uhr)

Nach dem Krimi-Sieg im Derby gegen den TSV Dettingen/Erms reisen die Hausener Jungs nun zur HSG Rottweil. Der Aufsteiger ist mit 9:5 Punkten mehr als „angekommen“ in der Landesliga, Staffel 2. Nach Siegen zuletzt gegen Köngen und Reutlingen strotzt die aus fünf Stammvereinen bestehende Spielgemeinschaft vor Selbstvertrauen.

Das Lichtensteiner Dangel-Team wird am Samstag die Reise zur Doppelsporthalle 1 mit dem Bus antreten. Fans können sich einen Platz bei Timo Pfeiffer, Telefon (0178) 1691526, sichern. Natürlich erwarten die SGOU-Anhänger eine ansprechende Leistung. Nach dem bärenstarken Auftritt in Neuhausen hatten die Rot-Blauen in der Vorwoche gegen Dettingen lange zu kämpfen. In Rottweil muss der SGOU-Motor offensiv wieder auf Vollgas laufen. Unter Anderem hofft man daher auf einen Einsatz der Aktivposten Hagmaier und Symanzik, auf welche man zuletzt verzichten musste.