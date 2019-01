Handball Dettingen mit dem Rücken zur Wand

Region / alex/swp

SG Ober-/Unterhausen –

TSG Reutlingen

(Samstag, 20 Uhr)

Der Tabellenzweite empfängt die auf Rang fünf platzierte TSG Reutlingen zum Derby. Nach dem Einzug ins Pokal-Final-4 des HVW freuen sich die Lichtensteiner Pokalhelden aufs Heimderby. Die TSG war im Vergleich zu den Hausenern in diesem Jahr noch nicht im Einsatz und bestritt die letzte Partie kurz vor Weihnachten beim Heimsieg gegen den TSV Köngen.

Das Team aus der Kreisstadt hat mit 18:12 Punkten etwas Abstand zur Spitze und will verhindern, ins Mittelfeld der Tabelle abzurutschen. Deshalb müssen die Lichtensteiner alles in die Waagschale werfen um die Punkte unterm Schloss zu behalten. Vom Hinspiel haben die Rot-Blauen noch eine Rechnung offen. Hier unterlag die SGOU mit 25:27 in der Storlach-Halle.

TSV Dettingen –

TV Aixheim

(Samstag, 20 Uhr)

Viel tiefer hätte der TSV Dettingen nicht mehr ins Schlamassel geraten können. Nach der 19:28-Niederlage beim zuvor sieglosen Schlusslicht TV Großengstingen rangieren die Ermstäler mit 6:24 Punkten auf dem vorletzten Platz, schweben in akuter Abstiegsgefahr. Die Trennung von Coach Manfred Haase ist mittlerweile erfolgt, Günter Düring (zuletzt trainierte er die „Zweite“ der Dettinger, zuvor Jugendteams) übernahm den Job an der Linie. „Es gibt keine Ausreden mehr, gegen den Tabellensiebten Aixheim ist ein Heimsieg Pflicht“, macht Torwart Leo Maginski klar und kündigt Revanche für die 22:27-Hinspielniederlage an.

Immerhin: Unter Günter Düring ist die Trainingsbeteiligung merklich angestiegen – von zuvor 70 bis 80 Prozent auf fast 100 Prozent. Weil der rechte Rückraumspieler Max Hartl, Rechtsaußen Benjamin Weber und Linksaußen Tobias Beck fehlen werden, müssen die Dettinger personelle Anleihen aus ihrer Zweiten Mannschaft nehmen.

TV Neuhausen II –

HSG Rietheim-Weilheim

(Samstag, 20 Uhr)

Es geht wieder los unterm Hofbühl. Der TVN II tritt gegen die Ballwerfer aus Rietheim-Weilheim an. Man will freilich gut aus der Winterpause kommen und siegen. „Wir haben zwar in der Hinrunde gewonnen, aber deshalb dürfen wir die HSG noch lange nicht unterschätzen“, warnt Neuhausens stellvertretender Abteilungsleiter Ulrich Neubrander vor den Gästen aus dem Landkreis Tuttlingen. Die rangieren derzeit im sicheren Mittelfeld auf Rang zehn und wollen ebenfalls gut in die zweite Saisonhälfte starten. Doch „unsere Jungs sind heiß und voll bei der Sache, jetzt ja sowieso, die haben richtig Bock auf Handball“, glaubt Neubrander, dass auch der aktuelle Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM einen zusätzlichen Leistungsschub gibt. In der Hinrunde gewannen die Metzinger Vorstädter in Tuttlingen gegen Riet­heim-Weilheim mit 25:19, zeigten vor allem in der Abwehr eine überragende Leistung. Darauf wird es nun wieder ankommen.

„Wir hoffen, dass wir gut aus den Startlöchern kommen und die Mannschaft wieder zeigt, was sie alles drauf hat“, meint Neubrander. Gelingt das, dann steht einem temporeichen Heimsieg nicht mehr viel im Weg.

TEAM Esslingen –

VfL Pfullingen II

(Samstag, 20 Uhr)

Am Samstag startet der VfL II beim TEAM Esslingen ins Kalenderjahr 2019 und will an die Siegermentalität aus der Vorweihnachtszeit anknüpfen. Nach einem äußerst erfolgreichen 2018 und durch einen Endspurt Ende des Jahres, konnten sich die Bauer-Männer zur Winterpause Tabellenplatz zwei der Landesliga, Staffel 2, sichern. Im ersten Duell 2019 will der VfL Pfullingen II nun den nächsten Sieg einfahren. Motiviert, jedoch auch gewarnt, wird man nach Esslingen fahren, denn im Hinspiel konnten die Neckarstädter um den Top-Torschützen Marco Adelt der Drittliga-Reserve in eigener Halle ein Unentschieden abringen. Mahnend warnt Coach Didi Bauer, dass es definitiv kein Selbstläufer wird, da man zudem in den letzten Jahren immer wieder Schwierigkeiten in Esslingen hatte. Dennoch reist Pfullingens „Zweite“ motiviert und zuversichtlich nach Esslingen, weil man eine Woche vor dem Heimspiel-Ligakracher gegen Tabellenführer HSG Albstadt natürlich keine Punkte liegen lassen will.

HSG Rottweil –

TV Großengstingen

(Samstag, 20 Uhr)

Der deutliche Heimsieg im Kellerduell über den Vorletzten TSV Dettingen hat die Lebensgeister bei Schlusslicht TV Großengstingen neu entfacht. Ob dies freilich ausreichen wird, um beim Ranglistenachten HSG Rottweil gleich nachzulegen, ist fraglich. Drei Heimpleiten haben die Gastgeber zwar schon kassiert, gegen den auswärts noch punktlosen TVG gehen sie dennoch als klarer Favorit ins Rennen. Immerhin: Im Hinspiel rangen die Lila-Weißen der Truppe aus Baden-Württembergs ältester Stadt ein 23:23-Remis ab.