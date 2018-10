Handball Dettingen fehlt vor Derby nur ein Tor

Region / swp

TV Neuhausen II –

H2Ku Herrenb II 31:21 (18:9)

Der TVN II findet zurück zu alter Stärke. Beim Heimauftritt gegen die SG H2Ku Herrenberg II betonierten die Neuhäuser hinten wieder alles dicht – und waren vorne effizient.

Den Gästen blieben im Grunde keine Chancen auf den Sieg. Die waren nämlich schon nach 17 Minuten passé, als es 12:4 für die Ermstäler stand. Die SG-ler kamen zwar immer wieder heran, doch zu mehr als Ergebniskosmetik taugten die Angriffsbemühungen bereits in der ersten Hälfte nicht mehr. Man ging nämlich mit einem 18:9 in die Kabine – abermals hatte die Neuhäuser Deckung harten Beton um den eigenen Kreis gegossen und ließ so nur neun Gegentore in 30 Minuten zu.

Nach dem Seitenwechsel nahm das Unheil für Herrenberg II weiter seinen Lauf. Nach 39 Zeigerumdrehungen verkündete die Anzeigetafel in der Hofbühlhalle eine 26:11-Führung für den TVN II. Beim 28:14 (44.) durch Christoph Klusch war der Abstand nach wie vor exorbitant hoch. Klusch war überdies der überragende Akteur an diesem Abend, traf elf Mal ins Schwarze und schoss die SG H2Ku II so beinahe im Alleingang ab. Mit dem klaren Sieg setzt sich der TVN II weiter oben fest und ist bestens gewappnet fürs Derby am Samstag gegen den Nachbarn TSV Dettingen/Erms.

TV Neuhausen II: Lutter, Spitz – Pohr (3), T. Reusch (5), Klusch (11/3), Brockhaus (2), Gutbrodt (1), Jungel (3), Setzer, Euchner (1), S. Reusch (2), Fesser, Stojanovic, Bodechtel (3).

TSG Reutlingen –

TEAM Esslingen 33:27 (18:15)

„Das war genau die richtige Antwort der Mannschaft auf die Niederlage in Rottweil“, jubelte TSG-Trainer Marcus Grimm direkt nach dem beeindruckenden 33:27 (18:15)-Heimsieg gegen TEAM Esslingen. Von Beginn an war das Team um Kapitän David Drosson hellwach und setzte die Vorgaben ihres Trainers konsequent um. Die Abwehr stand sicher, die daraus resultierenden Ballgewinne wurden durch schnelles Umschaltspiel in einfache Tore umgemünzt und auch im Angriffsspiel fand man gegen die extrem offensiv ausgerichtete 3:2:1-Deckung der Gäste gute Lösungen. Einziges Manko in dieser Phase des Spiels war eine zu hohe Fehlerquote im Abschluss – unter anderem leistete man sich bereits in der Anfangsviertelstunde den zweifelhaften Luxus von zwei verworfenen Strafwürfen.

Als Folge gestattete man Esslingen trotz eines anfänglichen 1:4 (5.)- und 4:7 (9.)-Rückstandes einen zwischenzeitlichen 9:9-Gleichstand (17.). Nach einer Reutlinger Auszeit agierte man noch einen Tick entschlossener und bekam vor allem den in der ersten Hälfte fünf Mal erfolgreichen Esslinger Torjäger Marco Adelt zunehmend besser in den Griff, so dass man sich bis zum Pausenpfiff wieder mit drei Toren absetzen konnte.

Die Achalmstädter, die mit dem neuerlichen Sieg und 10:4 Punkten den Kontakt zur Spitzengruppe halten konnten, kamen hochmotiviert aus der Pause und legten innerhalb weniger Zeigerumdrehungen drei Tore zum 21:15 (34.) nach, wobei der Vorsprung bis zum 24:17 (41.) vorentscheidend ausgebaut werden konnte.

Die Gäste aus der Neckarstadt bäumten sich – begünstigt durch eine Rote Karte gegen Robert Selesi – nochmals auf und verkürzten auf 24:20 (45.), doch spätestens beim 27:20 (49.) durch den bärenstarken und mit insgesamt neun Treffern erfolgreichsten Spieler Benedict Greve (bereits 42 Saisontreffer) war die Messe gelesen.

TSG Reutlingen: Memisahovic, Meier – Selesi (7/4), Drosson (3), Bantle (4), Wiedwald, Löchle, Ludescher (2), Hatic (1), Ofenheusle, Groß (2), Greve (9/1), Frey, Carle (5)

TV Großengstingen –

VfL Pfullingen II 30:34 (11:18)

Nur in den ersten vier Minuten konnte der TVG die Partie gegen den Drittliganachwuchs aus Pfullingen offen gestalten. Nach dem 2:2 setzte sich Pfullingen II binnen fünf Minuten auf 2:6 ab.

Eine Auszeit von TVG-Trainer Markus Kasch brachte keine Wende. Der Engstinger Angriff blieb zu harmlos und es fehlte die nötige Durchschlagskraft in der Nahwurfdistanz.

In der Defensive hatte man hingegen massive Probleme mit Philipp Mager und den sehr effizienten Außenspielern des VfL II. Mit einer deutlichen 18:11-Führung gingen die Gäste vor 150 Zuschauern in der Freibühlhalle in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang dann ein anderes Gesicht der Lila-Hemden, zumindest im Angriff. Hier ging jetzt ein Ruck durch das Team und die Mischung aus einstudierten Spielzügen und den entsprechenden dynamischen Einzelaktionen wurden konsequent in Tore umgewandelt.

In der 44. Minute konnte Oliver Leuze zum 23:27 verkürzen und der TVG hatte mehrfach die Chance, noch näher heran zu kommen. Doch wie bereits über die komplette Spielzeit konnte man die agilen Pfullinger Angreifer weiterhin nicht zügeln.

Trotz einer starken Leistung von TVG-Torhüter Julian Rinker konnte sich der VfL II bis zur 56. Minute nach einem Doppelschlag von Philipp Mager spielentscheidend auf 26:32 absetzen. Eine kleine Ergebniskosmetik sorgte am Ende noch für das 30:34.

„Es war mehr drin, doch leider konnten wir in der Abwehr nicht die besprochenen Maßnahmen gewinnbringend einsetzen“, meinte TVG-Spielleiter Albert Pukall.

TV Großengstingen: Trostel, Rinker – S. Hummel (6), Leuze (6), K. Hummel (5/3), Azevedo (4), Rudolph, J. H. Hummel (1), Kinzelmann, Balaj (2), M. Hummel, Grünewald (2), M. Häcker (3).

VfL Pfullingen II: Valentin Bantle – Dominic Greve (2), Kai Lehmann (1), Tobias Müller (2/1), Frieder Nothdurft (6), Matthias Reiff (1), Hannes Werner (1), Philipp Mager, Maximilian Schulze, Philipp Roth (1), Manuel Bauer (4), Lennard Müller (6/1).

SG Ober-/Unterhausen –

TSV Dettingen 28:27 (14:15)

Nach dem bärenstarken Auftritt in der Vorwoche beim TV Neuhausen II musste das Dangel-Team lange zittern, um den vierten Heimsieg in Folge verbuchen zu können. Die Gäste um die Ex-SGOUler, Torwart Patrick Bader und Trainer Manfred Haase, führten nach einer Viertelstunde mit 9:6. Offensiv gelang den Lichtensteinern wenig. Spielmacher Sascha Hejny wurde von den Ermstälern 60 Minuten lang in die kurze Deckung genommen. Den dadurch gewonnenen Raum konnte man lange Zeit nicht nutzen, kämpfte sich vor 200 Zuschauern in der Braun-Halle jedoch immerhin auf 14:15 zur Halbzeit wieder ran.

Nach dem Pausentee gelang Felix Grauer mit dem 20:19 der Treffer zur ersten SGOU-Führung der Partie. Beim 23:20 wirkten die Lichtensteiner Anhänger deutlich zufriedener, doch der TSV Dettingen kämpfte sich nochmals heran. Beim 28:26 knapp 90 Sekunden vor dem Ende bogen die Hausener eigentlich schon auf die Siegerstraße ein. Aber Maxi Fritz gelang der Anschluss und den Rot-Blauen blieb im Gegenzug ein Treffer vergönnt.

In den Schlusssekunden entschieden die beiden Unparteiischen auf einen Strafwurf zu Gunsten der Ermstäler. Der bis dahin bärenstarke Max Hartl trat an gegen Julian Maier. Vor gar nicht all zu langer Zeit parierte Dettingens Keeper Patrick Bader (wechselte zu Saisonbeginn vom Echaztal ins Ermstal) im Derby gegen den VfL Pfullingen II einen Strafwurf für die SGOU und hielt damit den Heimsieg fest.

Und tatsächlich sahen die Anhänger des Dangel-Teams erneut eine spielentscheidende Parade. Julian Maier sicherte den Lichtensteinern weitere zwei Punkte. Am kommenden Samstag geht es für die Hausener Jungs nach Rottweil. Der Aufsteiger ist mit 9:5 Punkten prächtig in der Landesliga angekommen und wird daher auch keine leichte Hürde werden.

SGOU: J. Maier, M. Fischer - T. Bochtler, P. Werz (4/2), M. Bordt (3), Fl. Grauer (2/1), D. Sarpkaya (2), S. Hejny (3), D. Tröster (4/2), M. Bauknecht (2), M. Wild, Fe. Grauer (6), J. Schmid (1).

TSV Dettingen: Ellinghaus, Maginski, Bader - Müller (2), Fritz (3), Brodbeck (5), Muckenfuß, Bauknecht (5), Krohmer (1), Schmauder, M. Euchner (3/1), Weber, Weible, Hartl (8/2).