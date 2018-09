Handball Dettingen dreht mächtig auf

swp

TSV Köngen gegen

TSG Reutlingen 21:25 (10:11)

In einer intensiven, jedoch stets fairen Partie steigerten sich die Achalmstädter im Vergleich zum Saisonauftakt gegen Herrenberg deutlich und können nun mit breiter Brust in die nächsten beiden Derbys gegen die Meisterschaftskandidaten SG Ober-/Unterhausen und TV Neuhausen/E. gehen. Die Partie begann ausgeglichen. Ab dem 10:11 (25.) war kurz vor dem Halbzeitpfiff etwas Sand im Getriebe des TSG-Angriffs, denn trotz Überzahl und guten Tormöglichkeiten ging es nur mit einer knappen Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel kam die TSG wie schon gegen Herrenberg deutlich wacher aufs Feld und konnte trotz Unterzahl innerhalb von wenigen Zeigerumdrehungen den Vorsprung erstmals auf drei Tore ausbauen (10:13, 32.). Beim (14:14, 41.) waren die Hausherren aber wieder zurück. Zwei blitzsaubere Treffer von Rechtsaußen sowie zwei Gegenstoß-Assists durch Michael Buck brachten seine Farben wieder mit 18:15 (47.) in Front. Die Gastgeber agierten zunehmend hektisch, so dass immer mehr Bälle von der hellwachen Abwehr abgefangen wurden. Konsequent wurden die sich ergebenden Chancen verwertet. Beim 16:22 (53.) durch Benedict Greve war die scheinbare Vorentscheidung gefallen, doch ein letztes Mal bäumten sich die Hausherren auf und konnten zum 20:22 (57.) verkürzen. Nach einer letzten Auszeit bewahrte Reutlingen allerdings kühlen Kopf. Ein Doppelschlag durch TSG-Neuzugang Robert Selesi und den mit acht Treffern erfolgreichsten Reutlinger Schützen Billy Bantle zum 21:24 (59.) machte den Deckel auf die Partie.

TSG Reutlingen: Selakovic – Selesi (1), Leyh (4), Drosson (1), Bantle (8/3), Müller, Löchle, Ludescher (1), Hatic, Ofenheusle (2), Buck (2), Greve (6/1), Groß

HSG Rottweil gegen

VfL Pfullingen II 23:30 (12:16)

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase stand es in der 14. Spielminute 6:6. Der VfL konnte sich bis zur Halbzeit über 7:10 (20.) und 9:13 (25.) auf 12:16 absetzten. Nach einem guten Start in die zweite Halbzeite zog der VfL II auf sieben Tore weg: 12:19. Die HSG Rottweil kam in der zweiten Halbzeit nie näher als fünf Tore an die Echazstädter heran. Am Ende feierten die Pfullinger einen, auch in der Höhe verdienten, 30:23-Auswärtssieg. Wieder konnten sich die Pfullinger durch eine stabile Abwehrleistung und sensationelle Torhüterleistung von Valentin Bantle auszeichnen. Der Pfullinger Keeper glänzte besonders in der zweiten Halbzeit durch zahlreiche Paraden. Ebenso einen guten Tag erwischte Linksaußen Lennard Müller, der mit neun Toren bester Torschütze wurde.

VfL Pfullingen II: Bantle, Stoll – Roth (4), Lehmann (1), Nothdurft (3), T. Müller (1), Reiff (2), Werner, Mager (7), Finkbohner (2), Schulze (1), Greve, L. Müller (9/3), Klett

TSV Dettingen gegen TV

Großengstingen 40:24 (14:11)

Den besseren Start in einer gut gefüllten Neuwiesenhalle erwischten die Gäste. Kevin Hummel erzielte nach sieben Minuten die 4:2-Führung. Durch eine immer stärker werdende Abwehr kamen die Hausherren dann aber besser ins Spiel und markierten nach 20 Minuten durch Tim Bauknecht das 10:5. Eine mangelnde Chancenverwertung und die nachlassende Abwehrleistung ermöglichte es dem TVG, bis zur Halbzeit auf 14:11 zu verkürzen.

Im zweiten Durchgang mussten die Gäste bereits früh die Disqualifikation ihres Torhüters Simon Trostel verkraften, der sich beim Abfangen eines Konters verspekulierte und folgerichtig die Rote Karte sah. In der Folge gelang es dem TSV Dettingen, sich über die Stationen 20:14 und 25:18 abzusetzen. Nachlassende Kräfte bei den Gästen und konsequent geführte Angriffe ermöglichten es den Hausherren, den Abstand stetig zu vergrößern. Pünktlich mit dem Schlusspfiff markierte Maximilian Fritz seinen achten Treffer an diesem Abend zum 40:24-Endstand.

TSV Dettingen: Maginski, Bader – Beck (6), Müller (1), Bauknecht (6), Krohmer, Brodbeck (1), Muckenfuß, Fritz (8), Weber (1), Trost (6), Euchner (8), Schmauder (3)

TV Großengstingen: Trostel, Rinker – Leuze (2), K. Hummel (5/1), Azevedo Bizarro (4), Reusch (1), Rudolph, Kinzelmann (2), Balaj (4), M. Hummel (4), Schwarz (1), Grünewald (1), Häcker

SG Ober-/Unterhausen gegen

Rietheim-Weilh. 30:22 (19:13)

In den ersten Minuten konnte sich keines der Teams auf mehr als ein Tor absetzen. Nach einer Auszeit der HSG in der 19. Spielminute konnten die Hausener-Jungs das Tempo erhöhen und leicht davonziehen.

Ein 7:1-Lauf brachte die SGOU nicht nur in Front, sondern zwang den Gästecoach auch nach wenigen Minuten schon zur zweiten grünen Karte. Mit dem Pausenpfiff erzielte Sascha Hejny das Tor zum 19:13.

Lange bekam die SG-Defensive vor allem die Kreisanspiele der Faulenbach-Truppe nicht in den Griff. Durch eine taktische Veränderung stellte man die HSG jedoch vor größere Probleme und stand fortan in der Defensive stabiler. Beim 25:18 durch Philipp Althaus war man sich jedoch etwas zu sicher und stellte für einige Minuten das Handballspielen ein. Die Gäste nutzen dies und verkürzten rasch auf 25:21. Mit einem 5:1-Lauf konnte man aber letztlich den Heimspielauftakt erfolgreich gestalten. Endstand: 30:22

SG Ober-/Unterhausen: Maier, Kilgus – Hagmaier (3), Bordt, Werz (3/1), Symanzik, Fl. Grauer (8), Sarpkaya (2), Hejny (5), Tröster (1/1), Bochtler (1), Fe. Grauer (4), Althaus (1), Schmid (2)

TV Neuhausen II gegen

TV Aixheim 26:20 (13:10)

In der ersten Halbzeit hielten die Gäste aus dem Schwarzwald lange dagegen und machten es den Neuhäusern nicht unbedingt einfach. Beim 4:4 nach sieben Zeigerumdrehungen, das der von Nadim Brockhaus sehenswert bediente Christoph Klusch verantwortete, war die Begegnung noch voll auf Augenhöhe. Doch der TVN II pirschte sich langsam davon. Dieses Unterfangen wurde noch durch eine Doppelparade von Toni Lutter befeuert – zunächst entschärfte der Schlussmann den Strafwurf von Michael Klartisch und schnappte sich dann auch noch dessen Nachwurf. Von da an spielte Neuhausen seine Stärken im Tempospiel aus und kam bis zur Halbzeit auf 13:10 weg.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Hausherren weiter davon. Der achtfache Torschütze Klusch sorgte nach schöner Vorarbeit von Ferdinand Michalik für das zwischenzeitliche 16:10 (35.). Allerdings steckte der TV Aixheim nicht auf und kämpfte sich nochmals heran. Zunächst auf vier Tore (16:12, 38.), später dann auf drei (17:14, 46.). „Wir haben das in der Phase durch Fehlpässe und hektische Aktionen unnötig in die Länge gezogen“, monierte Rückraum-Hubschrauber Nadim Brockhaus nach der Schlusssirene. Die Ermstäler fingen sich aber und kamen wieder in ihr gewohnt flottes Offensivspiel. Das mündete im 19:14 (51.), 22:15 (54.) und 25:18 (58.), ehe der Endstand von 26:20 auf der Anzeigetafel prangte.

Cheftrainer Markus Bühner schmeckte die Schwächephase zwar auch nicht, doch er zeigte sich erfreut über den gelungenen Heimauftakt und stellte fest: „Zum Schluss waren wir in der Abwehr wieder aggressiv und haben vorne auch die Tore gemacht.“

TV Neuhausen II: Lutter, Spitz (ab 39.) – T. Reusch, Klusch (8/2), Michalik, Brockhaus (3), Gutbrodt (1), Notz (1), Rödel (4), Rothweiler (1), Euchner (3), Buck (1), Fesser (2), Stojanovic (2)