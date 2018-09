Handball Der VfL will den Meister ärgern

Pfullingen / woga

Nach dem grandiosen Sieg in Konstanz freut man sich beim VfL Pfullingen nun auf den Meister der Vorsaison, den SV Salamander Kornwestheim. Mit Jan Reusch, Nico Hiller und Christian Wahl sind Spieler im SV-Kader, die in Pfullingen und Neuhausen spielten. In Kreisläufer Julian Emrich, der mit Schaffhausen schon in der Champions-League spielte, hat der Gast ein Trumpf-Ass. Marvin Flügel und Torwart Felix Beute sind verletzt.

Der SV siegte gegen Willstätt und Neuhausen, spielte gegen Dansenberg unentschieden, ehe er nun in Pforzheim eine Klatsche mit 27:36 kassierte, aber lange auf Augenhöhe war. VfL-Trainer Frederick Griesbach muss auf Jabot verzichten, auch Thiemann wird ausfallen, hat kein komplettes Training absolviert.

In Konstanz hatte man eine Chancenauswertung von 57 Prozent, aber Keeper Magnus Becker sei, so der Kommandogeber, der entscheidende Faktor gewesen. Er half der Abwehr, die unterstützte ihn aber auch. Das war wichtig. „Magu“ ist in sensationeller Verfassung. Die Seehasen fanden kein Mittel gegen die offensiven Abwehrsysteme der Echaztäler, dennoch wurde es eng, da auch Simon Tölke glänzend hielt.

Breckel hat 25 Tore erzielt, Roth 23. Auf die baut der Trainer, auf die anderen auch. Kornwestheim, so Griesbach, sei ein starkes Team, eingespielt, da entscheiden Kleinigkeiten. Griesbach auf die Frage, warum der VfL nach dem Spiel 8:2 Punkte hat: „Weil wir gewinnen, es wird kein leichtes Spiel, ist ein Derby.” Er selbst spielte lange in Kornwestheim, wohnt dort, stieg drei Mal mit dem SV auf. Mit Christopher Tinti spielt noch ein Spieler von damals mit. Der Kapitän des VfL-Dampfers hofft: „Wir wollen die beiden Punkte einfahren. Die Gäste haben einen guten Kader, wir aber auch. Als es in Konstanz eng wurde, behielten wir die Nerven, hatten Geduld und einen Becker. Der Start ist gelungen, wir gehen gemeinsam den Weg weiter. Die harte Vorbereitung zahlt sich aus. Wir agieren mit der offensiven Deckung und unserem Tempo-Handball.”

Der Trainer ist zufrieden, kleine Dinge sollte man abstellen, noch besser treffen.