Frauenhandball Der Tag des Abschieds – und der Hoffnung

Wolfgang Seitz

Sie hat gelitten wie ein Hund. „Für Sportler ist es sehr schwer, bei so einem Saison-Highlight nur zuschauen zu können“, sagte Kelly Vollebregt am Donnerstag bei der TuS-Pressekonferenz rückblickend. Das Final Four hat ihr sehr zugesetzt – vor allem ihrer Stimme. Gerne hätte die junge Holländerin mitgeholfen, ist nach ihrem Kreuzbandriss aber noch nicht so weit. „Ich hoffe, dass ich in der zweiten Phase der Vorbereitung einsteigen kann. Man weiß ja aber nie, was passiert.“ Am Samstag wird die 23-Jährige aber noch einmal abseits des Spielfeldes alles geben, wird bis dahin auch wieder gut bei Stimme sein.

Es geht um sehr viel

Es geht noch um sehr viel in der Partie gegen Buxtehude, genauer gesagt um einen Platz im EHF-Pokal. Interessant dabei: Die ersten acht Teams der Liga sind in direkte Duelle verstrickt (siehe auch Extra-Kasten). Für alle pinken Rechenspiele gibt es eine Grudvoraussetzung: Einen Sieg gegen den Buxtehuder SV. „Wir müssen gewinnen, dürfen gar nicht an den Druck denken“, lautet das Rezept von Trainerin Edina Rott. Das mit dem Druck ist ihr aus der vergangenen Woche ja noch geläufig. Aus dem verlorenen Halbfinale gegen Bietigheim gibt es zudem noch einiges zu korrigieren. „In der Abwehrarbeit ist immer etwas zu verbessern, teilweise haben wir das aber sehr gut hinbekommen“, so Edina Rott. Im Angriffsspiel gilt es die Tiefs zu vermeiden, eine eigene Führung darf durch teilweise unnötige Fehler nicht gleich wieder weggeworfen werden.

Dass mit dem Buxtehuder SV ein dicker Kaliber kommt, ist an der Tabelle abzulesen, wo der BSV als Dritter gelistet ist. Und wer hat in dieser Saison schon zwei Mal beim Team von Dirk Leun gewonnen? Richtig, die TuS Metzingen. 26:25 im Pokal (3. Runde), 28:25 beim Hinspiel in der Bundesliga. Die 23:24-Niederlage im letztjährigen Pokalfinale ist Geschichte.

Torhüterin Isabell Roch, die wegen einer Knieverletzung beim Final Four zuschauen musste, wird zumindest auf der Bank sitzen. Weil bei der schweren Prellung eventuell auch die Schleimbeutel in Mitleidenschaft gezogen wurden, wird man Vorsicht walten lassen. „Jasmina hat es sehr gut gemacht in Stuttgart“, lobt die Trainerin ihre andere Keeperin. Für Rott ist es das letzte Spiel als Chefin. Auch ihr, die wieder in die Co-Rolle rückt, würden zwei Punkte den Abschied versüßen.

Mit einem Sieg will man sich zudem vom treuen Publikum verabschieden, den Rahmen bereiten für die Abschiedsparty danach. Ina Großmann, Jasmina Jankovic, Annika Ingenpaß und Stina Karlsson tragen zum letzten Mal das pinke Trikot. Die TusSie des Jahres wird geehrt. „Bringt Zeit mit“, stellt Christoph Kalf, Assistent der Geschäftsführung, noch weitere Programmpunkte in Aussicht. Stärken für einen ultralangen Abend kann man sich bei Gegrilltem vor der Halle.