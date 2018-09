Tischtennis Der ewige Außenseiter

Betzingen / swp

Dass der TSV Betzingen als Neuling in der 3. Bundesliga in jedem Spiel als Außenseiter antritt, ist in Tischtenniskreisen hinlänglich bekannt. Beim Saisonstart treffen die Betzingerinnen auf zwei Mannschaften, die mit jeweils 0:4 Punkten gestartet sind, aber umso mehr heiß sind, gegen Betzingen zu siegen. Kann das TSV-Team dagegenhalten?

Angeschlagener Gast

Am Samstag um 18 Uhr wird der TTC Bietigheim-Bissingen in der Sporthalle Betzingen erwartet. Die Gäste haben vor zwei Wochen in Chemnitz gegen die dortige Erste und Zweite jeweils mit 3:6 verloren und dabei deshalb nicht enttäuscht, weil der TTC mit dreifachem Ersatz antreten musste.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Nachwuchsasse Alexandra und Anett Kaufmann nicht mehr für Bietigheim spielen werden. Ob das Tischtuch zwischen dem Verein und den Kaufmann-Schwestern endgültig zerschnitten ist?

In Betzingen rechnet man mit folgenden Gästen: Karoline Mynarova, Chen Hong, Natalia Mozler und Paloma Ballmann. Diese Mannschaft wird zweifellos in Betzingen auf Sieg spielen.

Der TSV Betzingen tritt mit dem Quintett an, das in der Regionalliga Meister wurde, also mit Alexandra Schankula, Livia Drotarova, Natalia Kaluzna, Lisa Klett und Jennifer Käshammer. Wenn alle Spielerinnen in Bestform sind, könnten die Gäste ernsthaft gefordert werden. Nicht nur Schankula hofft auf einen guten Start in der 3. Bundesliga.

Am Sonntag um 11 Uhr tritt der TSV voraussichtlich mit gleicher Aufstellung gegen die TTG Süßen an. Die beiden Auftaktniederlagen der TTG gegen die DJK Offenburg und beim TTC Langweid kamen nicht überraschend, weil dies die erklärten Meisterschaftsanwärter in der dritten Liga der Frauen sind.

Überragende Sabo

In Betzingen werden Katharina Sabo, Katharina Binder, Ann-Kathrin Ziegler, Verena Volz und Celine Schlecker für Süßen zum Angriff blasen. Wer von diesem Quintett aussetzt, spielt keine entscheidende Rolle, weil hinter der überragenden Spitzenspielerin Sabo vier gleichwertig starke Spielerinnen folgen. Erfolgreich dagegen halten kann gewiss Betzingens Spitzenspielerin Schankula. Gelingt zudem ein Höhenflug einer Mannschaftskameradin?

In Betzingen fiebert man beiden Heimspielen entgegen. Die Fans können sich auf Tischtennis vom Feinsten freuen.