Leichtathletik Das große Finale steht an

Das große Finale steht an

Trochtelfingen / makl

Am heutigen Samstag werden mehr als 800 Läuferinnen und Läufer zum Finale des Alb-Gold Winterlauf-Cups in Trochtelfingen erwartet. Rund um die Firmenzentrale des Titelsponsors bereiten die Helfer des TSV Trochtelfingens drei Strecken für jede Alters- und Leistungsklasse vor. Nachdem der Vorfrühling langsam auch auf der Alb ankommt, werden Schnee und Eis nicht dominieren und es könnte ein Finale in kurzen Hosen geben.

Finale in kurzen Hosen

Mit jeweils nur 14 Tagen zwischen den Läufen, war die Serie in diesem Jahr eng getaktet. Die Läufer scheint der straffe Zeitplan nicht zu beeindrucken. Wieder haben sich 700 Sportler für die aus vier Läufen bestehende Serie angemeldet. „Wir sind sehr zufrieden mit den Meldungen. Von unseren Starterzahlen können die meisten Veranstalter in der Region nur träumen – und diese erreichen wir im Winter“, freut sich Daniel Holder von der Leichtathletikabteilung des TSV Trochtelfingen. Mit seinen gut 40 Helfern steht er für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, bei der schon 16. Austragung.

Sportlich betrachtet ist das Finale, zumindest was die Vergabe der Wanderpokale anbelangt, auf den meisten Strecken eine eher langweilige Angelegenheit. Die Runden auf der Kuppenalb haben es allerdings in sich und werden von den Startern konditionell nochmals einiges abverlangen.

Bei den Damen ist die Pfullinger Triathletin Stefanie Kuhnert die überragende Läuferin auf der Zehn-Kilometer-Strecke. Sie hat bereits drei Siege nach Hause gelaufen. Bei den Männern könnte es theoretisch noch zu einer Titelverteidigung durch Daniel Noll aus Glems reichen. Den letzten Lauf in Reutlingen hat Lorenz Baum aus Tübingen, der Dominator der beiden ersten Läufe, aufgrund eines Crosslaufs ausgelassen. Noll nutzte dies und ließ die gesamte Konkurrenz hinter sich. Jetzt kommt es zum Showdown in Trochtelfingen zwischen den beiden schnellsten Läufern. Gewinnt Noll, dann hätten beide dieselbe Platzziffer – Noll wäre jedoch aufgrund der besseren Platzierung beim Finale dann der Gesamtsieger.

Auf der halb so langen Strecke stehen die beiden Seriensieger bereits fest. Ricarda Rapp aus Stetten und Luca Hauser aus Glems liegen uneinholbar an der Spitze und können den letzten Lauf als schnelle Trainingseinheit nutzen.

Nachmelder und Firmen

Der TSV Trochtelfingen freut sich auf weitere Nachmeldungen, die am heutigen Veranstaltungstag noch bis etwa eine Stunde vor dem Start entgegengenommen werden. Die Verantwortlichen weisen nochmals auf den Firmen-Cup hin, der auf der Fünf-Kilometer-Runde ausgetragen wird. Mitmachen kann jeder und für eine Wertung sind mindestens drei Läufer notwendig.

Info Alle Informationen zur Laufserie im Internet: www.winterlauf.alb-gold.de