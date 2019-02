Fußball Damit Fußball schauen wieder Spaß macht

Michael Koch

Ende vergangenen Jahres wurde an dieser Stelle über angedachte Regeländerungen im Fußball diskutiert. Das ABBA-System im Elfmeterschießen, gelbe und rote Karten für Vereinsoffizielle, Angreifer als Störenfriede in der Freistoßmauer oder der Elfmeter bei einem falschen Rückpass zum Torhüter – dies alles steht bei den Regelhütern des Weltfußballs auf dem Programm.

Inzwischen hat die Rückrunde der höheren Fußball-Ligen wieder begonnen, ganz aktuell diskutiert Fußball-Deutschland über die Handregel, die meist aber nur dann strittig ist, wenn das vermeintliche Handspiel innerhalb des Strafraumes stattfindet und somit zu einem Strafstoß führen würde oder eben auch nicht. Neue Kriterien, in Summe elf (bislang drei), sollen den Schiedsrichtern bei der Bewertung eines Handspiels helfen – viel Spaß den Unparteiischen, die in der Kürze der Zeit ihren inneren Fragenkatalog abarbeiten müssen, um dann die vermutlich falsche Entscheidung zu treffen. Irrsinn! Liegen Arm und Hand am Körper an, dann ist es kein Handspiel, wenn nicht, dann ist es ein Regelverstoß – es könnte eigentlich so einfach sein.

Lernen von anderen Sportarten

Dabei gibt es ganz andere Probleme, auf die im Rahmen eines anderen sportlichen Großevents im Januar aus Fußballer-Kreisen immer wieder hingewiesen wurde: Theatralik, Zeitschinderei und andere Unsportlichkeiten. „Wir können vom Handball viel lernen“, sagte zum Beispiel Hoffenheims Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann. Recht hat er, hier sollte die Regelkommission ansetzen. Ein Beispiel: Eine offensichtliche Schwalbe im Strafraum müsste zwingend eine Rote Karte nach sich ziehen.

Was bitte wird denn sonst im Fußball als grobe Unsportlichkeit definiert, wenn nicht diese Schauspieleinlagen, mit denen ein Spiel entscheidend beeinflusst werden kann. Zwei publikumswirksame Platzverweise in Sachen Schwalbe – und das Thema wäre über Nacht aus dem Fußball verschwunden. Man stelle sich nur mal die Signalwirkung auf die Jugendspieler vor, die nicht Woche für Woche die negativen Beispiele aus dem Profifußball im Fernsehen vorgeführt bekämen.

Ein weiteres Thema: Zeitspiel. Wie in anderen Sportarten auch, gehört im Fußball längst eine Netto-Spielzeit eingeführt. Messungen während der letzten Fußball-WM haben ergeben, dass in dramatischen Schlussphasen oder in Verlängerungen der Ball nur zu einem Drittel der Zeit tatsächlich im Spiel war. Sportarten wie Basketball oder Eishockey machen es vor, auch beim Handball sitzt ein Zeitnehmer neben dem Spielfeld, der auf Anweisung des Schiedsrichters sekundengenau die Uhr stoppen kann. Es geht also.

Sollte man sich über kurz oder lang nicht zur Nettozeit durchringen, dann könnten andere Änderungen das Spiel flüssiger gestalten. Bei einer Auswechslung zum Beispiel wird das Spiel nicht mehr unterbrochen. Ein Spielertausch wird dem Schiri angezeigt, der bestätigt ihn per Handzeichen und weiter geht’s, dann kann der scheidende Spieler so langsam vom Feld schleichen wie er möchte. In der Realität ist es doch meist so, dass ein Spieler „ganz zufällig“ gerade an der gegenüberliegenden Eckfahne steht, wenn er vom Feld muss. Pure Langeweile entsteht, bis er endlich in 80 Metern Entfernung vom Feld geschlichen ist. Und wieder ist eine Minute von der Uhr abgelaufen.

Oder der Torjubel: Ausflug in die Kurve, Küsschen in die Kamera, Grüße auf die Tribüne, ein eigens eingeübtes Tänzchen und ein Popo-Klopfer von allen Mitspielern samt Reservebank – zwei bis drei Minuten ziehen da schon mal ins Land. Die Alternative aus dem Handball heißt „schnelle Mitte“. Damit entscheidet die Mannschaft, die das Tor kassiert hat, wie schnell es weitergeht, nicht die, die das Tor erzielt hat. Die Fans auf der Tribüne dürfen sich ja trotzdem freuen.

Und noch ein Punkt stört den Sportbegeisterten am Fußball: die Schauspielerei. Der Ausflug in den Handball schießt hier vielleicht sogar übers Ziel hinaus. Benötigt dort ein Spieler in einer Unterbrechung eine medizinische Versorgung, muss er danach drei Angriffe lang pausieren, falls der faulende Spieler nicht wenigstens eine Zwei-Minuten-Strafe für sein Vergehen bekommt. Auf den Fußball übertragen hieße das: Bleibt ein Spieler nach einem Foul liegen, für das der Gegenspieler nicht mindestens die gelbe Karte gesehen hat, dann muss er nach der Behandlung eine Zwangspause einlegen. Sicherlich übertrieben, aber mit Blick auf jugendliche Nachahmer sollten sich die Regelverantwortlichen trotzdem etwas gegen die Schauspielereien à la Neymar einfallen lassen. Sonst macht Fußball schauen keinen Spaß mehr.