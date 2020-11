Es ist noch nicht einmal drei Jahre her, als die Neuhäuser Hofbühlhalle bis auf den letzten Platz ausverkauft war. Gastgeber TVN triumphierte in der 3. Liga Süd im Derby gegen den VfL Pfullingen. Am 2. Dezember 2017 gewannen die Ermstäler mit 19:17. Rund 1500 Zuschauer waren damals in der proppenvollen Sportstätte hautnah dabei und ließen Erinnerungen an die Bundesliga-Saison 2012/13 aufkommen. © Foto: Eibner