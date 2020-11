Der Verbandstag des Handballverbandes Württemberg (HVW) – in der 34. Auflage erstmals als virtuelle Versammlung abgehalten – beschloss, die Weiterführung der Saison 2020/2021 für Männer und Frauen erst in der Rückrunde, frühestens am Wochenende 6./7. Februar 2021.

Präsident Hans Artschwager (Hildrizhausen) geht nach der erneuten Wahl in seine fünfte Amtsperiode an der Spitze des zweitgrößten Landesverbandes im Deutschen Handballbund (DHB). Die weiteren Mitglieder seines Präsidiums erhielten ebenfalls eindeutige Voten der insgesamt 138 Delegierten und Teilnehmer des Verbandstages.

Wichtigster Punkt der Tagesordnung des rund zwei Stunden dauernden Verbandstages war der Dringlichkeitsantrag des Präsidiums zur Fortführung des Spielbetriebs der Männer und Frauen in der laufenden Saison. Dieser war bereits am vierten Spieltag Ende Oktober wegen der explosionsartigen Erhöhung der Corona-Infektionszahlen und des dadurch vom Bund verordneten Lockdowns komplett eingestellt worden. Dem Vorschlag des Präsidiums folgte schließlich mit 98 Ja-Stimmen, neun Enthaltungen und 15 Gegenstimmen die große Mehrheit der abstimmungsberechtigten Delegierten.

Zuvor hatte Michael Roll (Heilbronn), der Vorsitzende des Ausschusses Spieltechnik, die Überlegungen des Ausschusses erläutert. Die bereits ausgetragenen Begegnungen werden gewertet, die restlichen Spiele der Vorrunde abgesetzt, die Saison wird mit der Rückrunde (ursprünglich geplanter Start 16./17. Januar 2021) weitergeführt. „Weil aber die ersten drei Spieltage ja schon im Oktober gespielt worden sind und jede Paarung nur einmal stattfinden darf, verschiebt sich der erneute Start entsprechend nach hinten“, erläuterte Roll, „dadurch geht es nun frühestens am Wochenende 6./7. Februar weiter.“

Das gilt für die Baden-Württemberg-Oberliga und alle Spielklassen in Württemberg.

Keine Wertung bei der Jugend

Anders ist die Situation im Jugendbereich. „Oberste Priorität für uns hat die korrekte Durchführung der Qualifikation, die Mitte März 2021 beginnt“, so Michael Roll. Die aktuellen Tabellen zeigen, dass manche Teams drei Spiele hinter sich haben, andere jedoch noch keine Partie bestreiten konnten. „Der aktuelle Meisterschaftsspielbetrieb kann unter diesen Umständen nicht mehr zufriedenstellend durchgeführt werden, eine komplette Runde bis zur Qualifikation ist nicht mehr möglich“, unterstreicht der Spieltechniker. Deshalb könnten die angesetzten Begegnungen zwar gespielt („als Vorbereitung für die Quali etwa“), für eine Meisterrunde aber nicht gewertet werden. In seiner Begrüßung hatte Hans Artschwager daran erinnert, dass die Veranstaltung ursprünglich im Mai in Holzgerlingen und dann Ende November in Nürtingen geplant war. Für den virtuellen Verbandstag nutzten Teile des Präsidiums jetzt die Räumlichkeiten und die Technik des Röhm-Verlages in Sindelfingen.

Artschwager ging auf die aktuelle Lage ein und bedankte sich bei Präsidium, Ausschüssen und Geschäftsstelle für das große Engagement. „Die letzten Monate waren nicht einfach, aber wir haben alle an einem Strang gezogen und das Beste aus der vertrackten Situation gemacht.“ Im Rückblick auf die drei Jahre seit dem Verbandstag 2017 erwähnte er die Frauen-WM in Bietigheim-Bissingen im Dezember 2017, den zweimaligen Gewinn des in Württemberg ausgetragenen Deutschland-Cups der weiblichen Jugend, die Vormachtstellung der württembergischen Vereine in der Frauen-Bundesliga mit dem Titelgewinn der SG BBM Bietigheim sowie die drei Männer-Bundesligisten FA Göppingen, TVB Stuttgart und HBW Balingen-Weilstetten.

Blick in die Zukunft

Die Zusammenarbeit mit dem DHB, die Schiedsrichterthematik, die Zusammenarbeit innerhalb „Handball Baden-Württemberg“, der Kooperation der Verbände von Baden, Südbaden und Württemberg, sowie Problemlösungen zur Mitgliedergewinnung waren weitere Punkte, die Artschwager ansprach.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Zukunft des Handballs durch verstärkte Präsenz an den Schulen entscheidet, deshalb brauchen wir strategische Allianzen.“

Wichtige Termine

Die Junioren-WM 2023, die Männer-EM 2024, die Frauen-WM 2025 (zusammen mit den Niederlanden) und die Männer-WM 2027 – alles in Deutschland – müsse man „nutzen, um Kinder und Jugendliche an den Handball heranzuführen.“ Der Nachwuchs habe jetzt fast ein Jahr nicht mehr spielen können, „wir müssen dafür sorgen, dass die Kids beim Handball bleiben.“