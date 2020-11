Die Bietigheimer EgeTrans Arena (dort gastierten auch die Metzinger TusSies auf weniger rutschigem Geläuf bereits zu Handballduellen) läuft nicht Gefahr, dass dort bald die Eisfläche abgetaut werden könnte, weil die Profis der Bietigheim Steelers in der DEL2 weiterhin auflaufen. Hingegen bedroht Corona den Amateursport und hat bereits dazu geführt, dass die geschlossenen Eishallen in Bad Liebenzell und Balingen ihr Eis wieder abgetaut haben. In Reutlingen wartet man noch ab, ist aber wegen der Ungewissheit beunruhigt. © Foto: Archiv