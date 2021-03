Luis Brethauer hört auf

BMX: Der 28 Jahre alte Radsportler Luis Brethauer beendet seine glanzvolle Laufbahn. Der in Aschaffenburg geborene Athlet erlitt in den letzten Jahren viele Verletzungen, die der Hauptgrund für sein Karriereende sind. Brethauer fuhr bis 2015 für den TSV Betzingen. Er war Vorbild, engagierte sich für den Nachwuchs. 2015 ging er als Sportsoldat nach Cottbus. Brethauer nahm mit zwölf Jahren an seiner ersten Weltmeisterschaft teil, holte 2013 WM-Bronze und hatte sich 2012 in London sowie 2016 in Rio de Janeiro für die Olympischen Spiele qualifiziert. Seit 2009 gehörte der Ex-Betzinger zum deutschen Nationalteam.

Herrenberger Zweitliga-Erfolg

Frauenhandball: Die SG H2Ku Herrenberg siegte in der 2. Bundesliga im Schwabenderby beim VfL Waiblingen mit 26:22. Neubrander und Tuc trafen je vier Mal.

Radonic verliert Keppeler

Handball: Württembergligist SKV Unterensingen muss auf Lukas Keppeler verzichten. Er hört auf, aber SKV-Trainerin Marion Radonic (früher Spielerin bei der TuS Metzingen) hofft, dass er in irgendeiner Form dem SKV Unterensingen erhalten bleibt.

Attraktive Zweitliga-Gegner

Handball: Drittligist VfL Pfullingen, der lange Zeit den Aufstieg in die 2. Bundesliga als wirtschaftliches Risiko ansah, tritt nun in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga an. Im nationalen Unterhaus würden einige lange Auswärtsfahrten auf den VfL zukommen, wobei es bei Wochentagsspielen Probleme geben wird, weil praktisch alle VfL-Spieler einem Beruf nachgehen. In der 2. Bundesliga würden attraktive Teams warten: HSV Hamburg, EHV Aue, HSG Konstanz, ThSV Eisenach, Bayer Dormagen, TV Großwallstadt, VfL Gummersbach, TV Emsdetten, ASV Hamm-Westfalen, Wilhelmshavener HV, Rimparer Wölfe, HC Elbflorenz Dresden, SG BBM Bietigheim und TV Hüttenberg.

Lörrach trainiert, Erol bleibt

Fußball: Oberligist FV Lörrach-Brombach meldet mit Emanuel Esser vom SV Laufenburg einen Neuzugang. Trainer Erkan Aktes bleibt, und die Lörracher trainieren seit Tagen in Zweiergruppen. Christos Vasilopoulos kommt vom Bezirksligist TB Kirchentellinsfurt zur SG Reutlingen. Henry Seeger geht vom Landesligisten SV Wittendorf zur TSG Balingen. Marcel Cicak wechselt vom Bezirksligisten TSV Haiterbach zum Landesligisten VfL Nagold. Trainer Erol Türkoglu bleibt beim Neckar/Fils-Bezirksligisten FV Neuhausen/Filder, geht dort ins vierte Jahr.

Ulmer Asse fehlen im Topspiel