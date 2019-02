Frauenhandball Bei den TusSies stehen weitere Veränderungen an

Laetitia Quist (rechts) gehört in ihrem Jahrgang zur absoluten Spitze in Europa. © Foto: Eibner Eibner

Metzingen / Wolfgang Seitz und Joachim Zühlke

Es tut sich weiterhin einiges bei der TuS Metzingen. Mit Isabell Roch und Kelly Vollebregt haben zwei Spielerinnen ihre Verträge nicht verlängert. Maren Weigel bleibt eine TusSie. Drei Neuzugänge heuern bei den Pink Ladies an, weitere werden in Kürze folgen.

Maren Weigel hat ihren Vertrag um ein Jahr verlängert. „Ich habe hier um ein weiteres Jahr verlängert, weil bei den TusSies für mich das Gesamtpaket stimmt. Wir haben jedes Jahr ein gutes Team, tolle Fans und natürlich war auch die Nähe zu meiner Familie ein wichtiges Kriterium. Zudem studiere ich in Tübingen Psychologie und freue mich auf ein weiteres Jahr im pinken Dress“, so die Nationalspielerin. „Maren hat gerade zuletzt gezeigt, wozu sie in der Lage ist, und dass sie bei uns eine wichtige Rolle auf Rückraumrechts einnehmen kann. Ich freue mich, dass sie in ihre sechste Saison bei uns geht“, so Manager Ferenc Rott. Trainer André Fuhr ergänzt: „Maren ist definitiv eine der besten Spielerinnen auf ihrer Position in Deutschland. Sie wird ganz sicher noch mehr Verantwortung bei uns übernehmen.“

Mit Laetitia Quist konnte eine Spielerin verpflichtet werden, die von der EHF unter den Top 20 der talentiertesten, internationalen Spielerinnen geranked wurde. Sie wechselt von der SG Kappelwindeck/Steinbach, dem größten Handballverein in Baden-Württemberg, ins Ermstal. Die 17-jährige erlernte das Handballspielen beim TV Sandweier und gehört zum aktuellen Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft von Marielle Bohm. Die Rückraumrechte ist nach dem Aufstieg der Südbadener in Liga 3 eine der Leistungsträgerinnen und nahm zudem im vergangenen Jahr an der U18-Europameisterschaft in Polen teil. „Für mich ist der Wechsel nach Metzingen eine neue Herausforderung und auch der richtige Schritt im richtigen Moment. Mir hat es gut gefallen, dass Metzingen die Initiative ergriffen hat und auch die Gespräche waren sehr gut. Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, so Laetitia Quist. „Laetitia hat enormes Potenzial. Das ist auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. So wurde sie nicht nur von mehreren Bundesligisten, sondern auch von europäischen Vereinen umworben. Umso erfreulicher ist, dass wir sie von Metzingen überzeugen konnten“, freut sich Ferenc Rott. André Fuhr ebenso: „Sie hat außergewöhnliche Fähigkeiten im Bereich Athletik und Wurfauswahl.“

Nach vier Jahren im pinken Dress wird Kelly Vollebregt die TusSies nach dieser Saison verlassen. Wohin es die Niederländerin zieht, ist noch nicht bekannt. Die 1,65 Meter große Außenspielerin wurde von einem Kreuzbandriss im Dezember 2017 zurückgeworfen. Im Laufe der Saison kämpfte sie sich zurück ins Team. Kelly Vollebregt zu ihrer Entscheidung: „Ich möchte mich einer neuen Herausforderung stellen. Es waren schöne und erfolgreiche Jahre bei den TusSies. Die Stimmung in der Öschhalle werde ich vermissen.“ „Wir wollten Kelly unbedingt behalten, müssen aber akzeptieren, dass Sie eine neue Herausforderung sucht“, so Ferenc Rott.

Zwei Neue für den Kreis

Auf der Kreisläuferposition können die TusSies mit Cara Hartstock und Svenja Hübner zwei Neue präsentieren. Die gebürtige Lübeckerin Cara Hartstock begann das Handballspielen beim NTSV Strand 08, wurde nach Zwischenstationen, unter anderem beim HC Leipzig, 2014/15 vom VfL Oldenburg verpflichtet. 2018 gewann sie mit den Oldenburgerinnen den DHB-Pokal. Mit 1,89 Meter besitzt Cara Hartstock beste Voraussetzungen, die Lücke am Kreis zu schließen, die sich nach dem Abgang von Julia Behnke dort auftut. „Ich habe mich total über das Angebot aus Metzingen gefreut. Hier habe ich die Chance, professionell zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Metzingen spielt einen guten und schnellen Handball, mit dem ich mich absolut identifizieren kann. Ich habe richtig Lust, nächstes Jahr mit dem Team voll anzugreifen“, so die gebürtige Norddeutsche.

„Cara bringt vieles mit, was man sich als Trainer wünscht. Sie ist noch jung und hat Entwicklungspotenzial, aber sie verfügt schon über einiges an Bundesligaerfahrung und war in Oldenburg schon Leistungsträgerin. Sie bildet den perfekten Kontrast zu Tamara Haggerty am Kreis, kann zudem im Innenblock decken, dort Jule ersetzen. Zudem hat sie mit ihrer Größe eine enorme Reichweite im Angriff“, so André Fuhr.

Svenja Hübner spielt beim SV Allensbach, dem Tabellendritten in der 3. Liga. Aktuell arbeitet die 1,74 Meter große Kreisläuferin parallel in einer Personalabteilung und möchte dieser Tätigkeit auch in Metzingen nebenher nachgehen. Die 22-Jährige hat einen 1+1-Vertrag unterschrieben. „Es stellt für mich sportlich eine große Herausforderung dar, aber ich bin ehrgeizig und möchte meinen Kindheitstraum leben“, so die Überlingerin zum Wechsel. „Ich bin mir sicher, dass sie ihren Weg auch bei uns gehen wird“, so Ferenc Rott. „Svenja hat uns beim Scouting aber auch im Probetraining von ihren Qualitäten überzeugt“, sagt André Fuhr.

Isabell Roch wird ihren Vertrag nicht verlängern und sich dem Bundesliga-Konkurrenten BVB Borussia Dortmund anschließen. Sie entwickelte sich in Metzingen zur Deutschen Nationalspielerin. Die TuS hätte gerne mit ihr verlängert, doch private Gründe ziehen die Keeperin nach Dortmund. Ihr Freund ist von der SG BBM Bietigheim nach Hagen gewechselt. Da passt Dortmund geographisch deutlich besser.

Isabell Roch zum Wechsel: „Das war eine schwere Entscheidung. Am liebsten würde ich diese fantastische und wunderbare Metzinger Fangemeinschaft mit in meinen Umzugskarton packen.“ Ferenc Rott dazu: „Es ist schade, dass sie geht. Definitiv werden wir für sie noch einen guten Ersatz präsentieren, wobei wir mit Jesse und Madita ohnehin schon zwei sehr gute Torfrauen haben.“ Das Geheimnis um die Neue wird im pinken Lager bestens gehütet.