Serie: Sport im Blick Umzüge in andere Städte und Hallen haben eine gewisse Tradition

Das Münchner Olympiastadion war bei Heimspielen des FC Bayern nicht immer so gut gefüllt wie hier. Im DFB-Pokal kamen zwei Mal nur 3000 Zuschauer. Und selbst in der Champions League lockte Dynamo Kiew lediglich 16 000 Bayern-Fans im Dezember 1999 an. © Foto: arc

Region / Alexander Mareis

Umzüge in andere Städte und Hallen haben eine gewisse Tradition bei den sportlichen Aushängeschildern des Landkreises Reutlingen. Der TV Neuhausen und die TuS Metzingen hatten gar keine andere Wahl.

Als Wanderhirten unterwegs

Als der VfL Pfullingen zwischen 2002 und 2006 in der ersten Handball-Bundesliga angesiedelt war, trug er nicht selten Heimspiele in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle aus. Zuletzt nannten sich die traditionell in der Pfullinger Kurt-App-Halle ansässigen Blau-Weißen sogar VfL Pfullingen/Stuttgart, ehe die Insolvenz 2006 einen Neustart unter altem Namen und an der angestammten Spielstätte in der Württembergliga bedingte.

Die Handballer des TV Neuhausen stiegen 2012 in die Bundesliga auf, absolvierten daher drei Jahre lang ihre Heimspiele in der Tübinger Paul-Horn-Arena, ehe die Rückkehr noch zu Zweitligazeiten in die kleinere Neuhäuser Hofbühlhalle erfolgte. Als Wanderhirten waren die Metzinger Vorstädter bereits vor allem in den 1970er Jahren unterwegs – als die ab der Regionalligarunde 1974/75 zur Verfügung stehende Neuhäuser Hofbühlhalle noch gar nicht gebaut war.

„Damals wurde sogar auf der Alb in den Bundeswehrsporthallen von Großengstingen und Münsingen trainiert sowie vorwiegend in der Bad Uracher Ermstalhalle gespielt“, erinnert sich die langjährige Pressesprecherin Monika Kühbauch an die alten Neuhäuser Handballzeiten.

Schon in der Saison 1970/71 bestritt der TVN seine Handballheimspiele seinerzeit um Oberligapunkte in Nürtingen und nutzte die Glemser Sporthalle zu Trainingszwecken.

12 000 Zuschauer in Bad Urach

Nachdem die Bundesliga-Saison 1973/74 mehr als 12 000 Zuschauer zu den acht Heimspielen in die Bad Uracher Ermstalhalle lockte, konnten die ebenfalls in der Erstklassigkeit verbrachten Spielzeiten 1975/76 und 1977/78 in der inzwischen fertiggestellten Hofbühlhalle absolviert werden, freilich auch mit Ausnahmen. Beispielsweise zogen die Neuhäuser zum Heimspiel gegen den VfL Gummersbach in die Böblinger Sporthalle um, was eine damalige Rekordeinnahme von 30 000 DM bescherte.

Die Metzinger TusSies, 2012 erstmals in die Bundesliga aufgestiegen und nach stetigen Steigerungen seit Jahren ein fester Bestandteil des oberen Tabellenklassements, mussten in den letzten Jahren immer wieder nach Tübingen in die Paul-Horn-Arena umziehen, um dort Bundesliga-Spitzenspiele oder Europapokal-Partien vor vollen Rängen zu bestreiten – zum einen, um höhere Einnahmen zu erzielen und mehr Zuschauern die Chance aufs Liveererlebnis zu gewähren, zum anderen wegen diversen Vorgaben der Handballverbände.

Die Fußballer des SSV Reutlingen mussten 1989 ihr Kreuzeichestadion verlassen, weil der Rasen saniert und die Stehränge gründlich renoviert wurden. Ärgerlich nur, dass damals unter Trainer Lorenz-Günther Köstner eine sportliche Hochphase genau in den Zeitpunkt der Bauarbeiten fiel. Drei Aufstiegsrundenheimspiele zur 2. Bundesliga gegen Hessen Kassel, die SpVgg Unterhaching und den SV Edenkoben konnten seinerzeit daher nicht im Stadion stattfinden, sondern mussten auf den dahinter liegenden Rasennebenplatz verlegt werden, der mit mobilen Stahlrohrtribünen auf eine Zuschauerkapazität von 6000 Besuchern gebracht wurde. Heutzutage wären solche Aktionen wegen der deutlich strikteren Sicherheitsbestimmungen undenkbar.

Kein leeres Stadion mehr

Umzüge in andere Arena und daraus resultierende extreme Veränderungen der Zuschauerzahlen lassen sich an prominenten Beispielen gut festmachen. Bereits am 5. August 2005 hat der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München mit einem 3:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga die Allianz-Arena eingeweiht und die seit 1972 währende Ära im Olympiastadion hinter sich gelassen. Seither sind alle Pflichtspiele des FC Bayern – in der Bundesliga, im Europapokal und DFB-Pokal – bis auf ganz seltene Fälle, bei denen ein paar Plätze frei bleiben, ausverkauft. In der Regel schauen 70 000 (internationale Spiele) oder 75 000 Augenzeugen zu.

Geisterkulisse gegen „Wölfe“

Wer erinnert sich noch daran, dass volle Ränge bei Bayern-Heimspielen früher keine Selbstverständlichkeit waren. Nur 17 Jahre ist es her, da spielte der FC Bayern München (die Profis, nicht die Zweite Mannschaft) vor nur 4000 Zuschauern im Olympiastadion. Das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg (2:1) lockte diese Geisterkulisse an, die beispielsweise vor zehneinhalb Wochen beim fünftklassigen Oberliga-Hit Stuttgarter Kickers gegen SSV Reutlingen Fußball (1:0) mit 6350 Besuchern klar übertroffen wurde.

„Die Allianz-Arena hat keine Laufbahn, du sitzt nicht weit weg, frierst nicht so. Das war früher ganz anders. Heute macht es auch den Spielern mehr Spaß“, sagt Bayerns Ex-Kapitän Thomas Helmer, 1996 UEFA-Cupsieger mit dem FCB und Europameister mit Deutschland.

Helmer, inzwischen längst als Fernseh-Sportmoderator tätig, erinnert sich: „Oft war es extrem kalt, dann haben wir fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. Eigentlich musste man sich bei jedem einzelnen Fan damals bedanken, dass er überhaupt gekommen ist.“

3000 Fans bei Bayern-Heimspiel

Der Minusrekord bei einem Bayern-Heimspiel im Olympiastadion wurde kurz nach der Eröffnung in der Premieren-Saison 1972/73 aufgestellt. Im DFB-Pokal kamen in der 1. Runde gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst (7:0) sowie im Achtelfinale gegen Rot-Weiß Oberhausen (3:1) lediglich 3000 Fans – was auch daran lag, dass es Rückspiele waren. „Da mussten wir durch, auch wenn kaum einer ins Olympiastadion kam“, blickt Bayern-Legende Franz „Bulle“ Roth zurück.

„Es war kein großes Vergnügen. Heute sind die Plätze auch viel besser, wir durften bei Minusgraden nicht mal lange Unterhosen tragen. Und wenn du heutzutage als Spieler draußen auf der Bank sitzt, hast du beheizte Sitze“, sagt die Münchner Europapokal-Legende, der in großen europäischen Cup-Finalspielen oft eine Schlüsselrolle zukam. 1967 in Nürnberg im Finale des Europapokals der Pokalsieger gegen die Glasgow Rangers (1:0 n.V.) fing Roths Tor-Serie an. Beim Triumph im Europapokal der Landesmeister (heutige Champions League) 1975 in Paris gegen Leeds United (2:0) gelang dem gebürtigen Allgäuer das 1:0. 1976 in Glasgow erzielte er gegen die AS Saint-Étienne (1:0) den einzigen Treffer für die Münchner. In vier europäischen Finalspielen drei Mal das entscheidende Tor zu markieren – das hat kein Cristiano Ronaldo, kein Lionel Messi geschafft. Vor Jahren übrigens wirkte der heute 72-jährige Franz Roth auch beim Gaudikick der Hugo-Boss-Auswahl gegen die FC Bayern Allstars im Metzinger Otto-Dipper-Stadion mit und spulte mit Mitte 60 noch einige Kilometer auf dem Bongert-Rasen herunter.

Doch zurück zu inzwischen undenkbaren Münchner Zuschauerzahlen: Selbst in der Champions League gab es Partien mit gähnend leerem Olympiastadion – etwa 16 000 Unentwegte im Dezember 1999 gegen Dynamo Kiew oder 25 000 gegen Spartak Moskau im Oktober 2001.

Noch schlimmer trifft es einen Fußballklub, den man jahrelang mit grenzenloser Fußballbegeisterung und leidenschaftlicher Fanliebe in Verbindung gebracht hat. Der SSC Neapel, seit Jahren hinter Dauermeister Juventus die zweite Kraft im italienischen Fußball, ist in einer Metropole mit einem Einzugsgebiet von drei Millionen Menschen sportlich alternativ- und konkurrenzlos. Die „Azzurri“ verfügen über eine ähnlich starke Truppe wie einst unter ihrem ewigen Superhelden Diego Maradona, als sie zu dessen Regentschaft unterm Vesuv von 1984 bis 1991 zwei Mal die italienische Meisterschaft (1987 und 1990) und ein Mal den UEFA-Cup (1989) gewannen. Nun hört man aus der Stadt, die vor allem für Pizza, die Camorra und legendäres Musikliedgut bekannt ist, dass der seit 2004 im Amt befindliche Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis erwägt, Heimspiele des Spitzenklubs in Norditalien stattfinden zu lassen, wohin viele Süditaliener aus Arbeitsgründen zogen. Grund für dieses erstaunliche Ansinnen sind die zuletzt verheerenden Zuschauerzahlen im Stadio San Paolo, dessen Kapazität schon vor Jahren von 82 000 auf 60 000 reduziert wurde und das in den jüngsten drei Serie-A-Heimspielen des SSC Napoli gegen Torino, Sampdoria und Lazio jeweils nur von rund 20 000 Tifosi frequentiert wurde. Die eigentlich fußballkranken Neapolitaner geben Gründe wie mangelhaften Komfort und mäßige Sicht in dem 1959 eröffneten Fußballtempel, Verärgerung über Transferpolitik des Präsidenten, zu hohe Eintrittspreise und Frust über die seit Jahren zementierte Rolle als Zweiter hinter dem schier unüberwindbaren Erzrivalen Juventus an.

Einst 70 000 Dauerkarten

Vorbei die Zeiten, als man 70 000 Dauerkarten absetzte und Bestmarken wie 89 992 Zuschauer (1979, Napoli – Perugia) oder 83 827 (1987, Napoli – Real Madrid) notierte. Obwohl die „Hellblauen“ zu den besten europäischen Teams gehören und kürzlich nur unglücklich in der Champions-League-Gruppenphase an Paris Saint-Germain und dem Liver­pool FC scheiterten, wird das Spitzenduell gegen Juventus am 3. März das einzige Saison-Heimspiel in der 1. Liga Italiens bleiben, bei dem das Stadio San Paolo gut gefüllt sein wird.

Selbst das wichtige Champions-League-Heimspiel gegen Liverpool, als ein drückend überlegener SSC Napoli mit 1:0 triumphierte, hatten Anfang Oktober 2018 lediglich 37 057 Anwesende im weiten Rund verfolgt.

Wobei dies vom Negativrekord der Süditaliener aus der Europa League noch deutlich unterboten wird. Im Dezember 2014 wollten lächerliche 6490 Zuschauer das Duell zwischen Napoli und dem slowakischen Rekordmeister Slovan Bratislava sehen. Die damalige Tageseinnahme betrug 76 229 Euro. Eine Summe, die allein Napoli-Star Lorenzo Insigne, auf sein Jahressalär umgerechnet, etwa alle 14 Tage einstreicht.

