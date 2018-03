Gerätturnen Auftakt nach Maß für den SV Hülben

Hülben / swp

Für den SV Hülben hat am vergangenen Samstag die Oberliga-Saison in Meßstetten begonnen. Bereits seit 2010 geht der grün-weiße Klub von der Albhochfläche ohne Unterbrechung in der höchsten Klasse des Schwäbischen Turnerbundes an die Geräte.

In diesem Jahr starten neben dem SVH I folgende Vereine: Heidenheimer SB II, Spvgg Holzgerlingen I, TB Neckarhausen II, TSV Schmiden I, TSG Balingen II, TuS Metzingen I und VfL Kirchheim II.

Start am Stufenbarren

Für den SV Hülben gingen Valerie und Melanie Burdukov, Vivienne Fandrich, Marga Hinderer, Antonia Schwarz und erstmals Liliana Eisele an den Start.

Der Wettkampf begann für die Turnerinnen aus Hülben am Stufenbarren. Am eigentlichen Paradegerät wurden die Hülbenerinnen jedoch vom Pech verfolgt – lediglich Marga Hinderer konnte ihre Übung flüssig durchziehen und auch Debütantin Liliana Eisele gelang ihre anspruchsvolle Übung nahezu fehlerfrei. Die anderen Teamkameradinnen mussten jeweils einen Sturz in Kauf nehmen.

Am Schwebebalken turnte Valerie Burdukov ihre Übung als einzige ohne Fehler durch und konnte die Zwölf-Punkte-Marke überschreiten - nach der Wertungsreform eine neue Schallgrenze. Melanie Burdukov präsentierte ihre ausdrucksstarke Kür mit Höchstschwierigkeiten und kam trotz Sturz noch auf 11,95 Zähler.

Am nachfolgenden Gerät, dem Boden, glänzten Melanie und Valerie Burdukov mit ihren neuen Übungen und wurden mit hohen Wertnoten und Beifall belohnt. Auch Antonia Schwarz präsentierte eine neue Kür und erkämpfte – immer noch angeschlagen – wertvolle Punkte für ihr Team.

Abschließend konnten die Turnerinnen des SVH am Sprungtisch nochmals zuschlagen. Marga Hinderer und Valerie Burdukov turnten ihre gebückten Tsukaharas sicher in den Stand und erhielten hohe Bewertungen. Auch Vivienne Fandrich zeigte einen fehlerfreien Sprung mit ganzer Schraube in der zweiten Flugphase.

Solide Basis

In der Tagesabrechnung kam der SV Hülben auf den vierten Rang und man war zufrieden nach dem unglücklichen Verlauf am ersten Gerät. Mit erzielten fünf von acht möglichen Tabellenpunkten konnte der SV Hülben eine solide Basis für die beiden nächsten Wettkämpfe schaffen.