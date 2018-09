Frauenhandball Am Ende wird es noch eng

Dortmund / Wolfgang Seitz

Die TuS Metzingen hat ihr Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund mit 28:27 (14:11) gewonnen, machte es am Ende nach klarer 28:23-Führung noch spannend.

Die TuS hat die Derbyniederlage unter der Woche gegen Bietigheim gut verkraftet – mental und vor allem physisch. Beeindruckend, wie die TusSies gegen gewiss nicht enttäuschende Dortmunderinnen 60 Minuten Gas gaben.

Aggressiv ging der BVB in der Abwehr zu Werk, die Gäste blieben in dieser Beziehung aber nichts schuldig. Treffsicher waren die Metzingerinnen zu Beginn, führten 6:3 (12.) und 9:5 (16.). Einem 3:0-Lauf des BVB setzte man dasselbe in pink entgegen. Zur Halbzeit stand es 11:14. Bei der TuS wussten besonders Delalila Amega, Julia Harsfalvi und Monika Kobylinska zu gefallen.

In Hälfte zwei setzte Marija Obradovic die Akzente – aus der Ferne. Beeindruckend, was die Rückraumlinke so alles abfeuerte. Kurzzeitig wackelten die TusSies, machten in der Phase vom 12:16 bis zum 15:16 (38.) nicht viel richtig. Als Julia Behnke in der 46. Minute zum 23:18 aus TuS-Sicht getroffen hatte, danach Keeperin Jesse van de Polder einen Siebenmeter von Alina Grijseels schnappen konnte, schien alles klar zu sein. Fünf Minuten vor Feierabend führte die TuS mit 28:23, ließ im Endspurt dann allerdings zuviel zu, beziehungsweise machte zu wenig rein. Die angeschlagene Clara Woltering, die erst in den letzten Minuten ins BVB-Tor kam, hielt freie Sachen von Monika Kobylinska (2) und Marija Obradovic. Ernsthaft geriet der Sieg aber nicht mehr in Gefahr.

Die Tore für die TusSies erzielten: Harsfalvi (7), Obradovic (6), Kobylinska (5), Amega (3), Behnke (3), Minevskaja (2), Zapf (2/2).